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Kervin Arriaga sufre en España y el Levante confirma su futuro en LaLiga

El cuadro granota sufrió hasta la última jornada de LaLiga con el mediocampista hondureño siendo titular ante Real Betis.

José Rodas

Por José Rodas

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Kervin Arriaga entró como titular, pero fue sustituido en el medio tiempo. Foto: Levante.
Kervin Arriaga entró como titular, pero fue sustituido en el medio tiempo. Foto: Levante.

El Levante continuará en la primera división de España, pese a haber sufrido la derrota 2-1 en la última jornada de LaLiga ante el Real Betis. La combinación de resultados le permitió al club granota garantizar su estadía en la máxima competencia.

Kervin Arriaga salió como titular en el encuentro, pero fue sustituido en el medio tiempo tras haber sido amonestado a los 37 minutos de la primera etapa tras una entrada a destiempo sobre Abde.

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El Real Betis se fue arriba en el marcador apenas a los cuatro minutos con gol del marroquí Abde Ezzalzouili. Fue hasta al minuto 45 de la primera parte cuando Carlos Espi puso la igualdada en el marcador.

Sin embargo, los Béticos pusieron la sentencia en el partido por medio de Pablo Fornals para poner el definitivo 2-1.

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Con este resultado, el equipo de Arriaga quedó ubicado en la posición 16 de la tabla de posiciones con 42 unidades, misma cantidad que sumó el Mallorca, pero la serie entre ambos a favor del Levante terminó definiendo al descendido.

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Arriaga terminó siendo pieza clave en la salvación del equipo; anotando goles que impidieron que su equipo se vaya al descenso. Mallorca, Girona y Real Oviedo hicieron oficial su caída a segunda.

Así quedó la tabla de posciones

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