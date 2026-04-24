Luis Palma ya lo sabe: la rotunda decisión que tomó Sevilla con su fichaje y que sacude al Celtic

Giro en la planificación deportiva del Sevilla. Lo que parecía una operación inminente se ha caído en los último días: el fichaje de Patrik Mercado no va más tras confirmarse una grave lesión de meniscos que no solo aparta al ecuatoriano del Mundial 2026, sino que ha obligado a la dirección técnica de Nervión a romper el preacuerdo.

Ante este imprevisto, el director deportivo, Antonio Cordón, ha reaccionado ante el problema, señalando a Luis Palma, figura indiscutible del Lech Poznan, como el nuevo candidato para reforzar el ataque sevillista, indica el diario Gol Digital de España.

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El rendimiento del atacante hondureño en la liga polaca no ha pasado por alto en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Con una hoja de servicios envidiable que registra 9 goles y 9 asistencias, el “Bicho” se ha puesto en la actualidad como uno de los legionarios centroamericanos con mayor impacto en el Viejo Continente.

La directiva sevillista ve en el catracho la pieza ideal para oxigenar el bloque alto, aportando calidad al ataque y con sus estadísticas se puede convertir en mediapunta muy destacado.

Para Antonio Cordón, el valor diferencial de Palma reside en su extraordinaria polivalencia táctica. En los informes técnicos se destaca su capacidad para actuar por dentro, rompiendo líneas defensivas con conducciones verticales, o incluso asumiendo el rol de referencia en la delantera. Esta flexibilidad lo convierte en un perfil altamente bueno para el esquema versátil que busca implantar el club de Nervión.

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En estos momentos, la propuesta de Sevilla se posiciona como la más firme sobre la mesa. Recordemos que Celtic lo tiene valorado en 4 millones de euros, pero el cuadro andaluz buscaría un préstamo hasta final de la próxima temporada.

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Luis Palma ya conoce las intenciones del Sevilla

El entorno más cercano al jugador ya ha sido notificado del interés formal, y todo apunta a que el Sevilla pretende acelerar las negociaciones en los próximos días.

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Los de Nervión tiene un objetivo claro: asegurar cuanto antes la contratación de un futbolista llamado a ser un buen fichaje en la rotación ofensiva del equipo durante las próximas temporadas.