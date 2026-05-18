A la par de Raphinha: Kervin Arriaga es llamado a la élite y tiene a Levante soñando con la salvación

Kervin Arriaga anotó en el último partido del Levante y tiene soñando a toda una afición con la salvación en LaLiga.

¡Qué gran momento para el fútbol hondureño! Lo de Kervin Arriaga está siendo espectacular y ver su nombre en el once ideal de la fecha 37 de Sofascore es un orgullo total para todos los catrachos.

El Levante se jugaba la vida en la última jornada y logró un triunfo de oro puro. El primer gol lo hizo Carlos Espí a los 31 minutos, pero la tranquilidad definitiva llegó en el segundo tiempo gracias al “Misilito”.

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Al minuto 87, Kervin Arriaga anotó el 2-0 final con un gran remate que desató la locura en el estadio. Este gol es muy especial porque es su tercer tanto de la temporada. Arriaga jugó los 90 minutos y fue el jefe del mediocampo.

Antes de este partido, el Levante y el Mallorca estaban empatados en puntos y en plena zona de peligro. Con esta victoria, el Levante llegó a 42 puntos y salió del fondo de la tabla.

A falta de una sola jornada para que termine el torneo, el Levante quedó a solo un punto de asegurar su salvación matemática en la primera división de España. Dependen de sí mismos para quedarse en LaLiga, mientras que hundieron al Mallorca en una situación muy complicada.

Kervin Arriaga en el 11 ideal junto a otras estrellas

Lo más lindo de la imagen que compartes es ver el reconocimiento a Arriaga. Con una calificación de 8.2, Kervin comparte el equipo ideal de la semana de Sofascore junto a monstruos del fútbol actual.

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Jan Oblak (9.8): El portero del Atlético de Madrid, considerado uno de los mejores del mundo.

Raphinha (9.4): La gran figura y estrella brasileña del Barcelona que marcó doblete ante Real Betis.

Cristian Romero (9.7): El defensa del Espanyol que tuvo una jornada casi perfecta.

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