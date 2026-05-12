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Kervin Arriaga da la mejor noticia al Levante tras su gol y asistencia: así marcha el descenso en España

Kervin Arriaga ha dado un paso importante en el Levante y la salvación cada vez está más cerca en la Liga Española.

José Rodas

Por José Rodas

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Kervin Arriaga anotó y asistió en el triunfo del Levante.
© LaLigaKervin Arriaga anotó y asistió en el triunfo del Levante.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga se vistió de héroe este martes. Tras una racha sin anotar, el popular “Misilito” volvió a celebrar un gol y fue pieza clave para que el Levante rescatara un empate ante el Celta de Vigo en la jornada 36 de la Liga Española.

El partido no empezó bien para el equipo “Granota”, que se vio abajo en el marcador apenas al minuto 4 tras un gol de Ferran Jutglá. Sin embargo, justo antes de irse al descanso, Arriaga apareció con un potente disparo para poner el 1-1 provisional.

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La exhibición de Arriaga no terminó con su gol. En la segunda mitad, el Celta volvió a adelantarse (nuevamente gracias a Jutglá), pero el hondureño respondió de inmediato.

Al minuto 57, Arriaga recuperó un balón con garra y dio una asistencia precisa para que su compañero Adrián de la Fuente sellara el 2-2 definitivo.

Con esta actuación, el “Misilito” confirma que ha recuperado su mejor nivel, siendo el motor del Levante en un cierre de temporada de alta intensidad y dejandolos por ahora fuera del descenso. Al finla Levante remontó y ganó 2-3 al Celta.

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Tras la victoria victoria, Levante que volvió a ganar en los minutos finales, llegó a 39 puntos, misma cantidad que Girona y Espanyol, pero con mejor diferencia de goles.

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Estas unidades hacen que Levante con un partido más sueñe con la salvación. Sus rivales directos tiene una fecha por cumplir.

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