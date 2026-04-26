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Gerson Chávez recibe la peor noticia desde su polémica salida de Antigua por indisciplina en Guetamala

El mediocampista hondureño salió del Antigua por problemas de indisciplina y ahora esto es lo que se informa desde Guatemala sobre su situación.

José Rodas

Por José Rodas

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Gerson Chávez sufrió en el último partido del Chiquimulilla en la segunda división de Guatemala. Foto: Instagram Gerson Chávez.
Gerson Chávez sufrió en el último partido del Chiquimulilla en la segunda división de Guatemala. Foto: Instagram Gerson Chávez.

Gerson Chávez pasó de ser campeón en Guatemala con Antigua FC a convertirse en el fichaje del Deportivo Chiquimulilla de la segunda división del fútbol chapín, donde ahora recibió la peor noticia de la temporada.

Y es que, el Chiquimulilla cayó en los cuartos de final en la liga de ascenso en Guatemala, quedando una vez más a las puertas de la gloria tras haber pérdido ante el Suchitepéquez en la tanda de penales.

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Desde suelo guatemalteco reportan que el Deportivo Chiquimulilla es el equipo que más ha invertido en busca del sueño de la Primera División que, tendrá que seguir en espera por al menos un año más.

Por las filas del club han desfilado nombres con alto recorrido como: Pedro Samayoa, Carlos Mejía, Paolo Dantas, Charles Martínez y por supuesto el hondureño Gerson Chávez.

La eliminación en la fase de cuartos deja a la afición con más dudas que certezas y hay quiénes se pregutan si continuará con la misma agresividad en el mercado de fichajes o si tendrán que realizar cambios en su estrategia tras el duro golpe.

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La publicación de Gerson Chávez

Tras la derrota, el exjugador de Antigua FC reaccionó con un corto mensaje que acompañó con una serie de fotografías del encuentro. “Nunca se vuelve más fácil, solo eres tú volviéndote mejor”, escribió Chávez en su cuenta de Instagram.

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