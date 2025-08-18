Es tendencia:
“Hubo un punto de quiebre”: Reinaldo Rueda revela la relación rota con delantero de la Selección de Honduras

Reinaldo Rueda dio a conocer el malestar de unos de los legionarios de la H.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda disparó contra uno de sus seleccionados.
Reinaldo Rueda disparó contra uno de sus seleccionados.

Reinaldo Rueda no se contuvo y reveló muchas cosas en una gran entrevista que protagonizó en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

El seleccionador de Honduras contó varias cosas por primera vez al público que han dado mucho de qué hablar.

Desde filtrar el cambio de equipo de Deiby Flores, hasta dar a conocer que se rompió algo en el vestuario de la Bicolor con uno de sus atacantes.

Reinaldo Rueda apunta contra delantero legionario de Honduras

El estratega colombiano fue consultado por su relación con el vestuario de la Selección y dio a conocer diferentes detalles con cada jugador.

El más llamativo sin duda alguna fue el de Bryan Róchez, delantero que milita en el fútbol de Portugal.

Rueda Rivera reveló que la relación con el ahora artillero de Leixoes SC no es para nada buena en la actualidad.

El DT de la H soltó la bomba: “He perdido todo contacto con Bryan Róchez, cambió de teléfono y no me responde. Es un jugador que estaba con nosotros, pero hubo un punto de quiebre”.

Rueda explicó que el malestar de Róchez fue porque no lo utilizó en el juego ante Guayana Francesa en la fase anterior de la Eliminatoria.

“Cuando jugamos contra Guayana Francesa, se complicó el partido. Aprovechando las conexiones de Edwin y Benguché, pongo a Jorge y mete gol. Luego vamos a Kingston donde hicimos un partido fino y al finalizar el primer tiempo, pienso «Benguché viene de hacer gol», y lo puse sobre Bryan.”

El experimentado entrenador no se quedó ahí y lanzó una crítica a Róchez y a los demás legionarios por su actitud.

“Ese es el bendito problema. A los legionarios no les gusta que el local juegue sobre él. Todos salimos de la Liga Nacional, damos un pasito acá y ya miramos a los demás por debajo del hombro. Ojalá se resuelva porque Bryan es súper querido en la Selección, ha hecho gol contra El Salvador, México y Ecuador”.

Reinaldo Rueda dio a conocer que Bryan Róchez está molesto con él. (Foto: FFH)

Reinaldo Rueda dio a conocer que Bryan Róchez está molesto con él. (Foto: FFH)

Cabe recordar que Róchez no fue convocado por Rueda para la Copa Oro por lo que su ausencia en la Selección de cara a las Eliminatorias Mundialistas es una probabilidad muy alta.

Fútbol Centroamérica consultó el sentir del jugador con su entorno tras las declaraciones de Reinaldo Rueda y dejaron en claro que la situación “deja mucho que desear”.

Lo cierto es que Honduras inicia la Eliminatoria en 18 días con el debut ante Haíti en Curazao y posteriormente recibirá a Nicaragua.

