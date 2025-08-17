Reinaldo Rueda sorprende a todos y confirma el traspaso de Deiby Flores a Arabia Saudita

Reinaldo Rueda Rivera ha sorprendido a toda Honduras al revelar uno de los traspasos que no se conocían.

El seleccionador contó en televisión nacional que uno de los legionarios claves de la Bicolor estará cambiando de equipo.

ver también En Tigres se han de arrepentir: Joseph Rosales vuelve a brillar y en Minnesota United alucinan

Rueda revela que Deiby Flores cambiará de equipo

Fue en Mesa Redonda de Deportes TVC que el entrenador colombiano soltó la bomba y dejó helados a todos.

Publicidad

Publicidad

“Ayer Deiby Flores no estuvo en nómina con el Toronto FC porque está considerado en Arabia Saudita. Será transferido”, declaró.

El DT no contó el equipo al que iría Flores, pero si confirmó que estará dejando al cuadro de la Major League Soccer.

Publicidad

Deiby Flores abandonará a Toronto (Foto: Getty Images)

Publicidad

ver también Lo que hizo Luis Palma luego de marcar su primer gol y que sorprende al Lech Poznan; Honduras tiene que verlo

Revelado el nuevo club de Deiby Flores

Fútbol Centroamérica ha podido confirmar que Deiby Flores está a detalles de ser nuevo futbolista de Al-Najma SC.

Publicidad

El club de la ´Estrella solitaria´ es el mismo equipo que firmó a Romell Quioto por lo que tendrá a dos hondureños en el equipo.

Flores, 29 años, jugará en su cuarta liga como legionario ya que anteriormente tuvo pasos por Grecia, Hungría y Estados Unidos.

Publicidad