Reinaldo Rueda sorprende a todos y confirma el traspaso de Deiby Flores a Arabia Saudita

Reinaldo Rueda confirmó que Deiby Flores tiene nuevo equipo en el exterior y que estará abandonando la MLS.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda confirmó que Deiby Flores tiene nuevo equipo en el exterior.
Reinaldo Rueda confirmó que Deiby Flores tiene nuevo equipo en el exterior.

Reinaldo Rueda Rivera ha sorprendido a toda Honduras al revelar uno de los traspasos que no se conocían.

El seleccionador contó en televisión nacional que uno de los legionarios claves de la Bicolor estará cambiando de equipo.

Rueda revela que Deiby Flores cambiará de equipo

Fue en Mesa Redonda de Deportes TVC que el entrenador colombiano soltó la bomba y dejó helados a todos.

“Ayer Deiby Flores no estuvo en nómina con el Toronto FC porque está considerado en Arabia Saudita. Será transferido”, declaró.

El DT no contó el equipo al que iría Flores, pero si confirmó que estará dejando al cuadro de la Major League Soccer.

Deiby Flores abandonará a Toronto (Foto: Getty Images)

Deiby Flores abandonará a Toronto (Foto: Getty Images)

Revelado el nuevo club de Deiby Flores

Fútbol Centroamérica ha podido confirmar que Deiby Flores está a detalles de ser nuevo futbolista de Al-Najma SC.

El club de la ´Estrella solitaria´ es el mismo equipo que firmó a Romell Quioto por lo que tendrá a dos hondureños en el equipo.

Flores, 29 años, jugará en su cuarta liga como legionario ya que anteriormente tuvo pasos por Grecia, Hungría y Estados Unidos.

