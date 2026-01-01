Este 2026 será la gran oportunidad para la Selección de Panamá. Por segunda vez en la historia de los campeonatos mundiales, los Canaleros estarán presentes tras haberlo hecho en Rusia 2018. Además, serán los únicos que representarán a Centroamérica.

El Mundial 2026 lo tiene a Panamá en el Grupo L junto a selecciones de primer nivel como Inglaterra y Croacia, y un equipo que complica cada vez que participa de la máxima cita mundialista como es el caso Ghana.

En el inicio de este nuevo año, Thomas Christiansen dejó un mensaje conmovedor en sus redes sociales que ilusiona al seleccionado panameño con hacer historia y superar la fase de grupos por primera vez.

“2026 nos espera con nuevos retos, nuevos sueños y la misma pasión que nos une como país“, comenzó su mensaje el DT danés mientras espera para preparar los amistosos que tendrán los Canaleros este mes ante Bolivia y México.

Christiansen le habló a todo el pueblo panameño, le agradeció por su presencia y pidió que estén juntos: “Gracias Panamá por estar siempre ahí: en las gradas, en la calle, frente a la televisión, en cada mensaje y en cada bandera que ondea con orgullo. Este año demostramos que juntos somos más fuertes y que cuando creemos, todo es posible“.

La agenda de la Selección de Panamá para el primer mes del 2026

Sin tiempo que perder, el 18 de enero Panamá visitará a Bolivia en la ciudad de Tarija. Luego, el 22 recibirá a México en el Rommel Fernández. Según confirmó la Fepafut, los convocados serán jugadores del plano local de la LPF, por lo que muchos de estos buscarán ganarse la consideración de Thomas Christiansen.

