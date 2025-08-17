La última decisión de Choco Lozano en Santos Laguna que despierta todos los rumores, ¿Salida inminente?

Antony Lozano es el delantero titular de Honduras y con las Eliminatorias acercándose su futuro es un tema que mantiene atentos a todos.

El “Choco” tiene todo el apoyo de Reinaldo Rueda y estará para los partidos ante Haití y Nicaragua, sin embargo su momento en Santos Laguna no es bueno.

¿Cuál fue la última decisión de Choco Lozano en Santos Laguna?

Los rumores sobre el futuro del delantero catracho y una posible salida del club de la comarca tomó más fuerza tras lo sucedido este sábado.

Y es que Lozano no estuvo en la convocatoria de Santos Laguna para visitar a Cruz Azul en una nueva jornada de la Liga Mx.

El motivo de la ausencia de Lozano no fue futbolística ni tampoco disciplinaria, fue por un tema familiar.

Y es que Antony Rubén se convirtió en padre por lo que pidió permiso al club para ausentarse del encuentro ante la ´Máquina Cementera´.

Fue ese el motivo por el que no tuvo participación en lo que finalmente fue derrota por 3-2.

Lo cierto es que “Choco” tiene contrato con Santos hasta junio de 2027 y, por lo pronto, no hay opciones de que salga del club.

La intención de la dirigencia de la Comarca es que Choco tenga un buen torneo en la Liga Mx y, en caso de que no sea así, traspasarlo en Enero de 2026.

Caber recordar que el internacional por Honduras, según Transfermkt, le costó a Santos Laguna 2 millones de euros cuando fue comprado al Getafe en Julio 2023.