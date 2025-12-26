Es tendencia:
La respuesta que recibió Motagua luego de ofrecer a Mathías Vázquez a la MLS: “Beneficia”

Mathías Vázquez puede salir de Motagua en el mercado de fichajes de enero. Fue ofrecido a la MLS.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Mathías Vázquez puede poner rumbo a la MLS.
Mathías Vázquez podría convertirse en nuevo legionario de Honduras. El buen nivel mostrado en 2025 puede llevarlo a dar el gran salto.

El periodista Esteban Guerrero ha detallado que el elantero tiene dos ofertas de la MLS. Sería en condición de préstamo.

No se detallaron los nombres de los equipo, pero si revelaron uno al que fue ofrecido y no mostraron interés en ficharlo.

Mathías Vázquez puede terminar en la MLS

Fue ofrecido al Sporting Kansas City, pero no quisieron o no mostraron interés. El proyecto de Motagua es intentar venderlo o cederlo.

Mathi anotó seis goles en 25 partidos disputados en la presente temporada con el Ciclón Azul.

En total, desde que debutó, Vázquez marcó 13 goles en 41 partidos con Motagua. No es la primera vez que Motagua cede a una de sus promesas al fútbol de MLS.

Tweet placeholder
