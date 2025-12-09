Es tendencia:
En Honduras ya eligieron al técnico que quieren para reemplazar a Reinaldo Rueda y clasificarse al Mundial 2030: “Garantiza trabajo y calidad”

En Honduras ya tienen a su favorito para tomar el cargo que dejó Reinaldo Rueda tras fracasar camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda fracasó camino al Mundial 2026 y la afición de Honduras ha elegido su técnico
La selección de Honduras busca técnico. La Federación de Fútbol de aquel país sabe que no puede seguir con tanto fracaso y tienen que tomar la mejor decisión.

La escuela colombiana nos les rindió desde el proceso a Rusia 2018, falló Jorge Luis Pinto, en medio estuvo el uruguayo Fabián Coito y después Bolillo Gómez -interinato de Diego Vázquez y por último Reinaldo Rueda.

“Dejó más hundido”: Pedro Troglio recibe la peor indirecta desde Honduras, esta fue la leyenda que lo destrozó

El país seguramente está agradecido con Rueda (2010) y Luis Fernando Suárez (2014) porque los llevaron a dos Mundiales de forma consecutiva, pero la formula ya no dio frutos.

Honduras, que tenía todo para estar en la Copa del Mundo de 2026, quedó fuera y es un golpe que no se va a sanar de la noche a la mañana. Por lo que han sonado ya varios nombres, pero la afición ha elegido su candidato.

El favorito para tomar a Honduras

Sonó Pedro Troglio por lo que hizo con Olimpia, su presentación son ocho títulos de liga y una Copa Centroamericana, por números tiene mérito, pero él mismo prefirió renovar con Banfield antes de una decisión de Honduras, eso sí, siempre ha mostrado interés en dirigir a la Bicolor.

Ahora bien, hay un nombre que ha sonado también y es el de John Herdman, técnico que clasificó a Canadá a un Mundial después de México 86. La Hoja de Maple volvió a sentir el fútbol como su deporte después de aquella Eliminatoria en 2022 donde fueron una selección con mucho temple y cáracter.

Lo último que se menciona es algo que la “H” ha perdido, su garra. Gustavo Roca, periodista hondureño asegura que es el favorito, pero hay ciertos incovenientes.

“John Herdman󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, el técnico inglés con el que la afición hondureña se ilusiona para que dirija a la Selección de Honduras. El británico fue el que hizo resurgir a Canadá, metiéndola al Mundial de Qatar 2022.

Lógicamente tiene un salario muy superior, pero la FFH si quiere un proceso serio y con una escuela que GARANTIZA trabajo y calidad, debe de apostar a este tipo de técnicos. Ya conoce el área y es MUNDIALISTA. Eso es VITAL”.

En Honduras quieren una revolución, ya que desde Brasil 2014 no volvieron a una Copa del Mundo y la verdad que esta para 2026 la tenían en sus manos y la dejaron ir.

Eso sí, la elección del nuevo entrenador de la Bicolor será hasta 2026, ya que desde FFH tiene varios nombres a evaluar, pero el de John Herdman gusta y mucho.

