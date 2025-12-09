En Honduras ya eligieron al técnico que quieren para reemplazar a Reinaldo Rueda y clasificarse al Mundial 2030: “Garantiza trabajo y calidad”

La selección de Honduras busca técnico. La Federación de Fútbol de aquel país sabe que no puede seguir con tanto fracaso y tienen que tomar la mejor decisión.

La escuela colombiana nos les rindió desde el proceso a Rusia 2018, falló Jorge Luis Pinto, en medio estuvo el uruguayo Fabián Coito y después Bolillo Gómez -interinato de Diego Vázquez y por último Reinaldo Rueda.

ver también “Dejó más hundido”: Pedro Troglio recibe la peor indirecta desde Honduras, esta fue la leyenda que lo destrozó

El país seguramente está agradecido con Rueda (2010) y Luis Fernando Suárez (2014) porque los llevaron a dos Mundiales de forma consecutiva, pero la formula ya no dio frutos.

Honduras, que tenía todo para estar en la Copa del Mundo de 2026, quedó fuera y es un golpe que no se va a sanar de la noche a la mañana. Por lo que han sonado ya varios nombres, pero la afición ha elegido su candidato.

El favorito para tomar a Honduras

Sonó Pedro Troglio por lo que hizo con Olimpia, su presentación son ocho títulos de liga y una Copa Centroamericana, por números tiene mérito, pero él mismo prefirió renovar con Banfield antes de una decisión de Honduras, eso sí, siempre ha mostrado interés en dirigir a la Bicolor.

Ahora bien, hay un nombre que ha sonado también y es el de John Herdman, técnico que clasificó a Canadá a un Mundial después de México 86. La Hoja de Maple volvió a sentir el fútbol como su deporte después de aquella Eliminatoria en 2022 donde fueron una selección con mucho temple y cáracter.

Publicidad

Publicidad

Lo último que se menciona es algo que la “H” ha perdido, su garra. Gustavo Roca, periodista hondureño asegura que es el favorito, pero hay ciertos incovenientes.

“John Herdman󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, el técnico inglés con el que la afición hondureña se ilusiona para que dirija a la Selección de Honduras. El británico fue el que hizo resurgir a Canadá, metiéndola al Mundial de Qatar 2022.

Publicidad

ver también Brayan Moya ficharía por el equipo menos pensado de Centroamérica sorprendiendo a Olimpia y Real España

Lógicamente tiene un salario muy superior, pero la FFH si quiere un proceso serio y con una escuela que GARANTIZA trabajo y calidad, debe de apostar a este tipo de técnicos. Ya conoce el área y es MUNDIALISTA. Eso es VITAL”.

Publicidad

En Honduras quieren una revolución, ya que desde Brasil 2014 no volvieron a una Copa del Mundo y la verdad que esta para 2026 la tenían en sus manos y la dejaron ir.

Publicidad

Eso sí, la elección del nuevo entrenador de la Bicolor será hasta 2026, ya que desde FFH tiene varios nombres a evaluar, pero el de John Herdman gusta y mucho.

Tweet placeholder

Publicidad