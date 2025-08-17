En Tigres se han de arrepentir: Joseph Rosales vuelve a brillar y en Minnesota United alucinan

La zaga de Joseph Rosales y Tigres no tuvo el final feliz que todos en Honduras hubiesen querido.

El lateral estuvo muy cerca de llegar al cuadro mexicano pero finalmente las negociaciones entre clubes no prosperaron.

Pese a eso, Rosales ha seguido brillando con Minnesota United y en la última jornada de la MLS volvió a ser clave para su equipo.

ver también Honduras deja impactada a Concacaf y Costa Rica luego de la sentencia de Rambo de León que los puede dejar sin Mundial

Joseph Rosales asiste en un nuevo triunfo de Minnesota United

El internacional hondureño fue una de las figuras de los ´Loons´ en uno de los partidos más exigentes de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Rosales asistió a Joaquín Pereyra al minuto 73 de tiempo corrido para vencer 1-0 al siempre complicado Seattle Sounders.

Publicidad

La victoria rectifica el gran momento que viven los de Minnesota ya que consiguieron su decimotercera victoria de la temporada.

Publicidad

Rosales y su equipo llegaron a 47 puntos y consolidan como el segundo lugar de la Conferencia Oeste, solamente por detrás de San Diego FC.

Publicidad

Mientras Rosales brilla, Tigres pierde en México ante América

El momento del catracho es muy bueno siendo uno de los inamovibles de Minnesota, por eso llamó la atención de Tigres en el mercado de fichajes.

Sin embargo, los de Guido Pizarro se terminaron decidiendo fichar a Marco Farfán en su lugar.

Los de Nuevo León sucumbieron este fin de semana ante América como locales por 1-3 y recibieron ese durísimo golpe.

Publicidad

Publicidad

En el partido el lateral izquierdo (posición de Rosales) jugó como titular Jesús Ángel Garza García que salió de cambio para el ingreso de Farfán.

Es decir, el fichaje por el que Tigres se decidió es suplente en el esquema de Pizarro cuando era una de las necesidades a cubrir del equipo.

Publicidad