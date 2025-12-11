Mientras Reinaldo Rueda ganaba 37 mil dólares, este es el salario que pediría John Herdman para dirigir a Honduras

Honduras atraviesa horas tensas. Aún no se sabe quien será el entrenador para el proceso de 2030 luego de quedar fuera del Mundial 2026 de forma increíble, a pesar de ser una de las favoritas.

La no calificación desencadenó en la salida de Reinaldo Rueda que recibió infinidad de críticas por el estilo de juego y por no poner a ciertos futbolistas que le hubiesen ayudado a la Bicolor a cumplir el objetivo.

Para reemplazar al colombiano han sonado varios nombres, uno de ellos John Herdman, estratega que clasificó a Canadá al Mundial de Qatar 2022 y que conoce la zona de Concacaf.

Honduras a la espera: este salario cobraría John Herdman

Reinaldo Rueda ganaba 450 mil dólares anuales al frente de Honduras lo que quiere decir que traducido a 12 meses eran 37 mil 500 al mes. A pesar de ser un buen salario no puedo clasificar a la Bicolor para 2026.

Ahora bien y según datos que son públicos, John Herdman técnico inglés cobró un sueldo de 480.9 mil de dólares (40 mil mensual) por dirigir a la selección de Canadá y clasificarla a la Copa del Mundo de 2022. Actualmente el DT no tiene trabajo.

Esto quiere decir que ganaba un poco más que Reinaldo Rueda y que Honduras si estaría en la capacidad de pagarlo, ya que el presupuesto que maneja la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) rondo los 35 y 50 mil dólares por su DT.

Suenan otros nombres en la palestra como Juan Carlos Osorio. Lo que es cierto es que hay varias opciones para dirigir a la Bicolor y la FFH estudia nombrar al nuevo estratega en 2026.