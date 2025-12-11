Es tendencia:
Mientras Reinaldo Rueda ganaba 37 mil dólares, este es el salario que pediría John Herdman para dirigir a Honduras

Honduras busca técnico y una de las opciones es John Herdman, quien clasificó a Canadá al Mundial de Qatar 2022 y que conoce la zona.

La selección de Honduras busca entrenador y John Herdman es uno de los candidatos.
Honduras atraviesa horas tensas. Aún no se sabe quien será el entrenador para el proceso de 2030 luego de quedar fuera del Mundial 2026 de forma increíble, a pesar de ser una de las favoritas.

La no calificación desencadenó en la salida de Reinaldo Rueda que recibió infinidad de críticas por el estilo de juego y por no poner a ciertos futbolistas que le hubiesen ayudado a la Bicolor a cumplir el objetivo.

Para reemplazar al colombiano han sonado varios nombres, uno de ellos John Herdman, estratega que clasificó a Canadá al Mundial de Qatar 2022 y que conoce la zona de Concacaf.

Honduras a la espera: este salario cobraría John Herdman

Reinaldo Rueda ganaba 450 mil dólares anuales al frente de Honduras lo que quiere decir que traducido a 12 meses eran 37 mil 500 al mes. A pesar de ser un buen salario no puedo clasificar a la Bicolor para 2026.

Ahora bien y según datos que son públicos, John Herdman técnico inglés cobró un sueldo de 480.9 mil de dólares (40 mil mensual) por dirigir a la selección de Canadá y clasificarla a la Copa del Mundo de 2022. Actualmente el DT no tiene trabajo.

Esto quiere decir que ganaba un poco más que Reinaldo Rueda y que Honduras si estaría en la capacidad de pagarlo, ya que el presupuesto que maneja la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) rondo los 35 y 50 mil dólares por su DT.

Suenan otros nombres en la palestra como Juan Carlos Osorio. Lo que es cierto es que hay varias opciones para dirigir a la Bicolor y la FFH estudia nombrar al nuevo estratega en 2026.

