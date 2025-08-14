Es tendencia:
Bryan Róchez, delantero de la selección de Honduras, firma nuevo contrato a sus 30 años y en este club jugará

Ya es oficial, otro legionario hondureño que cambia de club para la temporada 2025/26. Este es el nuevo equipo de Bryan Róchez.

Por Alvaro De La Rocha

Bryan Róchez vuelve a otro equipo en Portugal y es el quinto en su carrera.
Como era de esperarse, Bryan Róchez cambió de equipo y ha firmado un nuevo contrato a sus 30 años en Portugal.

Será su quinta aventura en el país luso y toma el reto con mucha responsabilidad para recuperar su mejor nivel pensando en las eliminatorias mundialistas con Honduras.

El último club de Róchez fue el CD Mafra, con el que descendió la temporada pasada y donde solo pudo marcar tres goles en 16 partidos.

En Portugal ha pasado por equipos como Nacional, Portimonense, CD Mafra y Unión Leiría. Ahora jugará para el Leixões SC en la segunda división.

Con esto, Róchez quiere que Reinaldo Rueda lo tenga en su radar, aquí va a tener minutos y espera volver a ser convocado tras ser una de las ausencias en Copa Oro 2025.

“Internacional con la selección de Honduras, Bryan Rochez ya suma 59 goles en la máxima categoría del fútbol portugués y aporta su talento”, es lo que dice Leixoes SC en su comunicado.

Será el tercer hondureño en Portugal tras las llegadas de Julián Martínez y Alberth Elis, ambos procedentes del Olimpia.

