FFH hace oficial la ventaja que tendrá Honduras en las Eliminatorias; Nicaragua y Costa Rica ya fueron notificados

La Federación de Fútbol de Honduras ha hecho oficial este día el camino definitivo de la Bicolor de cara a las Eliminatorias Mundialistas.

Si bien ya se conocía gracias al adelanto de Fútbol Centroamérica que la H tendría tres partidos consecutivos como local, ahora las fechas han sido confirmadas.

ver también Nadie se atrevió a tanto: Eduardo Espinel sacude a Pedro Troglio con el mensaje que nunca esperaba en Olimpia

El calendario de Honduras para las Eliminatorias Mundialistas

La FFH hizo oficial en sus redes sociales que el equipo de Reinaldo Rueda iniciará el camino al sueño mundialista ante Haití.

Publicidad

Publicidad

El primer partido de Honduras será el viernes 5 de septiembre en el Estadio Ergilio Hato de Curazao

Posteriormente recibirá a Nicaragua el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

La novedad viene cuando la Federación confirmó las fechas para recibir a Costa Rica y Haití en Honduras.

Publicidad

El clásico centroamericano ante el equipo de Miguel Herrera será el jueves 9 de octubre con estadio aún por confirmar.

Publicidad

Mientras que el tercer y último partido de local será contra Haití el lunes 13.

El final de la Tercera Ronda de Clasificación será en noviembre donde el boleto se deberá sellar.

Jueves 13 de noviembre en Nicaragua será la penúltima fecha mientras que el martes 18 se jugará en el Estadio Nacional de Costa Rica la última jornada.

Publicidad

ver también ¡BOMBAZO! Olimpia perderá a otra figura que se marchará a Europa y será legionario para Honduras

A lo interno de la Selección Nacional se sabe que a ese partido contra el cuadro tico se debe llegar ya clasificado.

Publicidad

Publicidad

Es así como la prioridad es sumar 12/12 puntos en los primeros 4 partidos y cerrar el boleto en un viaje a Nicaragua para así no depender de lo que pueda suceder en la visita más difícil que tiene el combinado 5 Estrellas.