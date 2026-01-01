Diego Campos no se va solo: Alajuelense arranca el 2026 con la confirmación de otra baja importante

El 2026 arrancó con movimientos sensibles en Liga Deportiva Alajuelense. A la ya conocida salida de Diego Campos, confirmada este 1.º de enero tras el vencimiento de su contrato, se sumó otra despedida que no pasó inadvertida en el entorno rojinegro y que confirma que el adiós del atacante no fue en solitario.

Campos finalizó su vínculo con la institución manuda y quedó en condición de agente libre, poniendo punto final a su etapa en el club apenas días después de haber celebrado el título nacional. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que su salida vino acompañada de otra baja importante, esta vez en el fútbol femenino de la Liga.

¿Cuál es la otra baja que tiene Alajuelense?

Karina Nicole Campos, esposa del delantero, utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de Alajuelense. La futbolista había llegado al club en 2024, poco tiempo después del fichaje de Diego Campos, y formó parte del proyecto rojinegro hasta este cierre de año. Su mensaje en Instagram fue claro y emotivo, confirmando que tampoco continuará ligada a la institución en el 2026.

Durante los últimos meses, Karina no tuvo actividad competitiva debido a que se convirtió en madre, motivo por el cual estuvo alejada de las canchas. Aun así, su salida generó múltiples reacciones dentro del plantel femenino, donde varias compañeras aprovecharon para dedicarle mensajes de agradecimiento y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida personal y profesional.

La publicación de la esposa de Diego Campos. (Foto: Instagram)

De esta manera, Alajuelense inicia el nuevo año con dos bajas que, aunque pertenecen a contextos distintos, están directamente conectadas. La institución rojinegra deberá reacomodar piezas tanto en el equipo masculino como en el femenino, mientras define los próximos pasos de un proyecto que viene de cerrar un 2025 cargado de éxitos deportivos.

Publicidad

Publicidad

ver también Más que Celso Borges: revelan el salario que Alajuelense le ofreció a Jeison Lucumí para renovar su contrato

El adiós de Diego Campos ya había marcado el inicio del mercado para la Liga. Ahora, con la confirmación de la salida de Karina Nicole Campos, queda claro que el 2026 comenzó con movimientos profundos en la estructura rojinegra, dentro y fuera de la cancha.