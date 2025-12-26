Trató feo a Rubilio Castillo y ahora es candidato a dirigir a selección de Centroamérica

Rubilio Castillo está en una nueva final del fútbol de Honduras con el Marathón y buscará por fin la décima copa de la historia verdolaga.

El goleador ha recuperado su brillo y buscará ganarle al Olimpia como muchas veces ya lo hizo con la camisa de Motagua.

Antes de llegar a Marathón, Rubilio tuvo un breve paso por Colombia en el Deportivo Pereira, el catracho la pasó mal por culpa de un entrenador que ahora es candidato para dirigir a la selección de Costa Rica.

¿Qué pasó entre Rubilio Castillo y Rafael Dudamel, candidato a dirigir a La Sele?

El entrenador envió en muchas ocasiones a la grada a Castillo, no lo convocaba para los partidos y eso originó la salida del delantero rumbo a Honduras.

“Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida”, dijo mientras lo marginaba por completo.

Al final el hondureño se tuvo que ir de Colombia por esta situación de la cual sufrió mucho en el país cafetero.

Ahora se da a conocer que Dudamel está en el radar de Costa Rica: “Hace más o menos 10 días se comunicaron con mi agente y luego se comunicaron conmigo. Ellos estaban interesados en saber si nosotros queríamos formar parte de ese selecto grupo de entrenadores para ocupar el cargo como seleccionador de Costa Rica. Junto con mi agente accedimos a esa reunión virtual en donde expusimos un plan de trabajo, donde pusimos sobre la mesa nuestra filosofía y metodología de trabajo apoyados en nuestra experiencia a nivel de selecciones”, fue lo que confirmó el propio DT.

Dudamel tiene 52 años y tiene experiencia en la selección de Venezuela, Atlético Mineiro, Universidad de Chile, Deportivo Cali, Necaxa, Atlético Mineiro y Deportivo Pereira.

Costa Rica busca entrenador para el proceso del Mundial 2030 tra quedar fuera de United 2026 bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

