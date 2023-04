Héctor Vargas siempre da de que hablar con sus declaraciones, ahora el argentino lanzó un dardo a la Federación de Futbol de Honduras, al dar sus razones por las que no dirigió a la Selección Nacional, afirmando que primero se lo impidió su entonces club Real España y también porque los dirigentes buscan estrategas económicos.

“Antes, cuando venía de ganar 12 partidos con Real España, estuve en la lista de la Selección, por lo que me comentaron estaba por delante de Diego (Vázquez). Sin embargo, en España había dos altos directivos que no me querían dejar ir para no cortar el proceso. No creo que hay problema, siempre critiqué, a más de uno no le caeré bien, también se debe ver por dentro si se hacen las cosas bien”, afirmó.

“Lo que pasa es que el tema está en el proyecto, depende lo que buscan, si se trata de un proceso largo. Armar algo solo para salvar partidos no es bueno. Debemos pensar en un proyecto, pero que se arme bien, no solo dos partidos”, agregó el sudamericano.

Sí tuvo opciones de dirigir a la H comentó: “Por supuesto que sí, a mí incluso Hawit me ofreció la Selección Sub-20 en 2008, pero a la hora de arreglar contrato me daban 25 mil Lempiras y en eso momento me llamaron del Hispano y me daban tres veces más. A veces los técnicos no están en la Selección por capacidad sino porque cobran barato”.

“Ahora los técnicos de la Selección tienen todas las comodidades para trabajar en Siguatepeque, no les ha pasado como en ocasiones a mí. He estado en equipos que no tienen ni para el agua, una vez tuve que poner de mi bolsa para pagar la comida de muchos”, finalizó.