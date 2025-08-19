Jugó con La Selecta pero ahora decidió abandonar El Salvador para representar a Estados Unidos: “Vuelvo a casa”

El Salvador entero sufre, después de que se confirme el robo de Estados Unidos sobre una gran figura. Este futbolista tendrá nuevos colores por defender, desde una posición en la que demostró comodidad. Fue una sorpresa para los fanáticos.

Efraín “Junior” Burgos brilló en La Selecta. Fue aclamado por la afición, pese a no tener un gran número de apariciones. Solamente disputó 11 partidos oficiales, en los que pudo marcar un único gol. Al día de hoy, lo recuerdan con mucho cariño.

De breves pasos por Alianza y CD FAS, a través de sus redes sociales, Junior dio la confirmación menos esperada. Se sumará a la US Soccer, dejando solamente en la memoria todo lo conseguido con el fútbol salvadoreño. Dará un paso más.

“Estoy emocionado de asumir como Gerente de Identificación de Talentos del Noroeste para las selecciones nacionales juveniles. Encantado de ayudar a abrir puertas para futuras generaciones. Atlanta siempre será un lugar especial para mí, porque ahí nacieron mis dos hijos. Mamá, vuelvo a casa“, posteó feliz Burgos.

Efraín Burgos nació en Santa Ana, pero se formó como futbolista en los Estados Unidos. Pasó por clubes como Toronto FC y Atlanta Silverbacks, para volver a su país natal un tiempo más tarde. Allí fue que destacó con la camiseta del Alianza.

Tiempo más tarde, por su capacidad goleadora y la ya comprobada experiencia en el plano internacional, lo fichó el histórico New York Cosmos. En ese entonces, disputaba la NASL. Fue en 2021 cuando se despidió oficialmente de las canchas.

Una vez concretado su retiro, Burgos se involucró en el desarrollo de categorías juveniles en Estados Unidos. Formó parte de la Rush Academy y tuvo a cargo a tres de sus equipos. En U10, U12 y U14 tuvo gran injerencia con campamentos.

“Siempre me ha gustado entrenar a niños. Lo he hecho esporádicamente, por muchos años. Es una manera que me llena de felicidad el poder transmitir mis experiencias con lo que será el futuro”, declaró Junior a El Diario de Hoy.

