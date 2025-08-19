En el radar de Lionel Messi: figura de Guatemala consigue lo que pocos esperaban en Estados Unidos

Guatemala entera se encuentra en vilo. Una de las figuras del fútbol local se pone en el radar de Lionel Messi y sorprende a todos. Los próximos movimientos que vaya a realizar el 10 serán bajo la atenta mirada de los chapines. Fue impactante.

Inter Miami es uno de los ocho clubes clasificados a los cuartos de final de esta Leagues Cup. En dicha instancia deberá pasar a Tigres UANL para ganarse uno de los cuatro lugares de la semifinal. El juego será mañana en el Chase Stadium.

Para el mismo, se confirmó que Mario Alberto Escobar Toca será el árbitro. Esta nominación resaltó la confianza que Concacaf depositó sobre su experiencia y capacidad para el más alto nivel. Volverá a tener una enorme oportunidad.

Escobar Toca ya había dirigido al Inter de Messi, aunque siempre por encuentros de la Concachampions. Esta vez, su cuerpo arbitral será diferente. El propio refleja las decisiones acertadas que tomaron en el máximo nivel del deporte regional.

Mario Alberto Escobar Toca estará acompañado por los asistentes Luis Ventura y Humberto Panjoj. Brian López será el cuarto árbitro. Todos son de Guatemala. La nicaragüense Tatiana Guzmán y el costarricense Yasith Monge estarán en el VAR.

Escobar llegó a la designación tras dirigir en la Liga Nacional Guatemalteca, en la que la semana pasada impartió justicia en el Clásico 334. El cruce que tuvo como protagonistas a Municipal y Comunicaciones cerró 1-1, con su buena actuación.

Mario Escobar Toca, representante de Guatemala en el arbitraje de la FIFA.

El más reciente encuentro que Escobar Toca dirigió en el Torneo Apertura 2025 fue el empate por 2-2 entre Cobán Imperial y Achuapa. Ahora le tocará el juego único entre Inter Miami y Tigres, por el boleto a semifinales de la Leagues Cup.

