Mientras Machillo Ramírez espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición rojinegra

Este martes por la mañana, Liga Deportiva Alajuelense sorprendió a todos sus seguidores con una decisión drástica. A través de un comunicado en sus canales oficiales, el club rojinegro confirmó la salida de Jonathan Moya, delantero que había sido objeto de fuertes críticas por parte de la afición.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el jugador Jonathan Moya finalizó su vínculo con el club para afrontar una nueva experiencia internacional. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo profesional”, fue el mensaje oficial para despedirlo.

ver también Mientras Jonathan Moya cobra 14 mil dólares en Alajuelense, esto es lo que le ofrecerían desde Arabia Saudita

¿Dónde jugará Jonathan Moya?

El destino del futbolista de 33 años será la segunda división de Arabia Saudita, aunque la institución eriza no recibió ningún ingreso económico por la transferencia.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El contrato de Jonathan Moya fue rescindido de común acuerdo, lo que permitió su salida inmediata. “La Liga quería prescindir de Moya, la relación estaba desgastada. Salió la opción de la segunda división de Arabia Saudita, pero no pagaron nada por él. Sale como agente libre“, detalló el periodista Kevin Jiménez.

Publicidad

Alajuelense asegura la firma más importante

Mientras la gerencia deportiva de Alajuelense trabaja intensamente en el fichaje de un nuevo delantero que pueda reemplazar a Moya, también avanzó en un frente clave: la renovación del arquero Washington Ortega.

Publicidad

“Me dicen que ya está muy avanzada la renovación de Washington Ortega con La Liga. Esperan cerrarla próximamente”, informó Kevin Jiménez sobre la continuidd del portero uruguayo de 30 años.

Publicidad

LDA encamina la renovación de su guardameta (LDA).

Ortega, quien llegó a Alajuela a principios de 2025 procedente de La Equidad, se consolidó rápidamente como figura y referente rojinegro. Sus actuaciones lo llevaron a ser elegido como el mejor extranjero del Torneo Clausura 2025, además de batir un récord histórico de vallas invictas en torneos cortos.

Publicidad

Publicidad

Por si esto fuera poco, la experiencia del charrúa lo ha consolidado como uno de los líderes naturales dentro del camerino, compartiendo jerarquía con referentes como Celso Borges y Ronald Matarrita.

ver también Dedicado a Bryan Ruiz: la FIFA sorprende al referente de Alajuelense con un homenaje especial que superó las 140 mil reproducciones

Aunque Machillo Ramírez sigue a la espera de que la dirigencia cierre el fichaje de un 9 que le devuelva poder ofensivo al equipo, la confirmación de la continuidad de Ortega representa un respiro para una afición que atraviesa meses turbulentos.