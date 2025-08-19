Erick Lonnis revela lo que todos se preguntan sobre el jugador más pedido en Saprissa: “Wanchope lo quiso y Gila dijo que no”

Es tendencia:
marcial martínez

Por Marcial Martínez

© SaprissaErick Lonnis revela lo que todos se preguntan sobre el jugador más pedido en Saprissa: "Wanchope lo quiso y Gila dijo que no"

Erick Lonnis como integrante del comité deportivo en la casa morada, rompió el silencio y despejó una de las dudas más grandes que rondaban entre los aficionados del Deportivo Saprissa. El exguardameta reveló detalles sobre el caso del jugador más solicitado por la afición, confirmando que Paulo Wanchope había pedido su fichaje, pero que finalmente fue Sergio Gila quien tomó la decisión de rechazarlo.

No se salvó ni Erick Lonnis: Juan Carlos Rojas explota y señala a los culpables del momento de Saprissa

La revelación de Erick Lonnis en Saprissa

Lonnis decidió aclarar una de las incógnitas que más se comentaba entre los aficionados de Saprissa: la situación de Randy Ramírez. El exguardameta reveló que Paulo César Wanchope había solicitado su incorporación desde principios de junio, pero fue Sergio Gila quien rechazó la posibilidad.

Mientras Saprissa se arrepiente de no haberlo fichado, Randy Ramírez hizo una revelación que complica a
Randy Ramírez
Según Lonnis, esa es la pura verdad y corresponde preguntar directamente al español los motivos de su decisión. “A Randy Ramírez lo quería Paulo César, el llevó la solicitud a principios de junio y Sergio Gila la rechazó”, comentó Lonnis.

Esa es la pura verdad. La razón hay que preguntársela a él, pero pueden haber sido dos razones: que tal vez no lo convenció como jugador o tal vez, que es por la que más me inclino, que el representante de Ramírez tiene una demanda contra Saprissa“, sentenció Erick.

Erick Lonis volvió a Saprissa: “Estoy aquí con una presión peor” - Radio Columbia
Erick Lonnis – Saprissa

Lonnis explica por qué Gila rechazó al jugador pedido por Wanchope

Erick Lonnis también señaló que las razones pudieron ser varias: desde que el jugador no convenciera en lo futbolístico hasta un posible conflicto legal, ya que el representante de Ramírez mantiene una demanda contra Saprissa.

Aun así, el exarquero dejó claro que Paulo Wanchope fue quien pidió expresamente al futbolista, pero que finalmente la directiva, en manos de Gila, optó por decir que no.

