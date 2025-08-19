Concacaf confirma desde Honduras la noticia que Panamá y Guatemala estaban esperando para las Eliminatorias rumbo al Mundial

Panamá y Guatemala se juegan todo en la jornada 2 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, ambos llegarán con su primera fecha jugada.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) han confirmado la noticia que tanto esperaban para el encuentro que se va a disputar el 08 de septiembre a las 8:30 de la noche en el estadio Rommel Fernández.

Concacaf ya confirmó la decisión

Said Martínez, de Honduras, ha sido designado para arbitrar el juego que definirá muchas cosas en el grupo D de las Eliminatorias. Es silbante internacional desde 2017.

Acompañando a Martínez estarán el asistente 1, Walter López, asistente 2 de Christian Ramírez y como cuarto Nelson Salgado, todos de Honduras.

Anteriormente dirigió este partido en Nations League, también estuvo en la final de la Copa Oro 2023 y en un Costa Rica 0-1 Panamá del 2024.

En el VAR estará mexicana Diana Pérez y el AVAR la hondureña Shirley Perello. La cuarteta ya quedó elegida y se espera que no hayan errores por parte del catracho.

En su primera jornada, Panamá vistará a Surinam, mientras que Guatemala recibirá en casa a El Salvador. Para la fecha 2, los canaleros recibirán a los chapines en el estadio Rommel Fernández.