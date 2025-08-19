Es tendencia:
Concacaf confirma desde Honduras la noticia que Panamá y Guatemala estaban esperando para las Eliminatorias rumbo al Mundial

Las selecciones de Panamá y Guatemala ya conocen la noticia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Panamá y El Salvador se enfrentan en la fecha 2 de las Eliminatorias de Concacaf.
Panamá y Guatemala se juegan todo en la jornada 2 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, ambos llegarán con su primera fecha jugada.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) han confirmado la noticia que tanto esperaban para el encuentro que se va a disputar el 08 de septiembre a las 8:30 de la noche en el estadio Rommel Fernández.

Si sucede, no habrá marcha atrás: la preocupación de Reinaldo Rueda que puede sentenciar el pase de Honduras al Mundial 2026

Concacaf ya confirmó la decisión

Said Martínez, de Honduras, ha sido designado para arbitrar el juego que definirá muchas cosas en el grupo D de las Eliminatorias. Es silbante internacional desde 2017.

Acompañando a Martínez estarán el asistente 1, Walter López, asistente 2 de Christian Ramírez y como cuarto Nelson Salgado, todos de Honduras.

Anteriormente dirigió este partido en Nations League, también estuvo en la final de la Copa Oro 2023 y en un Costa Rica 0-1 Panamá del 2024.

En el VAR estará mexicana Diana Pérez y el AVAR la hondureña Shirley Perello. La cuarteta ya quedó elegida y se espera que no hayan errores por parte del catracho.

Levante le notifica a Honduras si Kervin Arriaga podrá estar en las Eliminatorias; Costa Rica y Nicaragua pendientes

En su primera jornada, Panamá vistará a Surinam, mientras que Guatemala recibirá en casa a El Salvador. Para la fecha 2, los canaleros recibirán a los chapines en el estadio Rommel Fernández.

Jugó en Alajuelense y ahora se convirtió en empresario
Panamá recibe advertencia de figura para Eliminatorias al Mundial 2026
FIFA da pésima noticia a Guatemala y El Salvador para el Mundial 2026
Machillo borra a una gran promesa de Alajuelense
