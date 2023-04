Diego Vásquez, entrenador de la Selección de Honduras, charló luego del sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro 2023, en el que sabe lo difícil que son sus rivales, pero también aprovechó para mandar un mensaje a sus críticos y también a los medios de comunicación a los que acusa de desinformar.

“Todos los rivales son complicados, es un grupo bastante fuerte, hay que estar bien, estar a la altura, hay que hacer un buen torneo. No solo es México, Haití también es fuerte, a Qatar ya lo enfrentamos, lo conocemos, cambió de técnico y ahora me imagino que va a cambiar algunos detalles”, dijo sobre el sorteo.

Además, el sudamericano no dudó en mostrar su enojo por las críticas: “Pesimismo no me parece lógico, o estamos en Disney o estamos en el infierno, cuando le ganamos a Canadá era Disney y ahora es el infierno. Desde que tomamos la Selección nosotros en todas las fechas hemos sumado, hemos conseguido puntos, hemos ganado partidos”.

“Veníamos de 30 meses de no ganar, que son dos años y medio. Anteriormente no vi tantas críticas como ahora, Canadá en casa es fuerte y nadie pudo ganar ahí ni siquiera México y Estados Unidos”, agregó el entrenador sudamericano.

Por último, también responsabilizó a los medios de comunicación: “La prensa muchas veces desinforma, tienen que informar y ver cuál es la realidad, tener un poco de realismo y de ver dónde estamos”.