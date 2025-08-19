Antes salía a pescar para sobrevivir y ahora el Piojo Herrera lo quiere ver en La Sele: “No quiero lujos, prefiero que alguien no tenga hambre”

La Selección de Costa Rica se alista para su estreno en la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a Nicaragua y Haití, en una doble fecha programada para el 5 y el 9 de septiembre, respectivamente.

Miguel “Piojo” Herrera ya empieza a perfilar la lista definitiva de convocados, y entre los nombres que sigue de cerca aparecen cinco futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense: Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran y Anthony Hernández. En el caso de este último, podría recibir su primera convocatoria oficial bajo el mando del DT mexicano, tras haber disputado un amistoso ante Estados Unidos.

Anthony Hernández está en la mira del Piojo Herrra (LDA).

Anthony Hernández, el pescador que llegó a un Mundial

El extremo de 23 años guarda una historia de vida que inspira. Nacido en Chacarita, Puntarenas, creció en un entorno humilde donde su padre se ganaba la vida mediante la pesca artesanal y su madre trabajaba como ayudante de cocina.

Desde niño, Anthony acompañaba a su papá a la faena, despertando a las tres de la mañana para salir al mar con la esperanza de traer alimento para la familia. No siempre había suerte: en ocasiones volvían sin pesca, y eso podía significar pasar el día sin comer.

Chacarita, Puntarenas (Mapio).

Esta infancia de sacrificios le inculcó al extremo de Alajuelense valores de disciplina y resiliencia muy marcados. Hernández nunca se olvidó de sus raíces, y esa visión lo ha llevado a tener una perspectiva distinta a la de muchos jugadores de su generación. “Hay unos que dejan hasta comida en sus platos, yo no. Mejor me sirvo lo que me voy a comer y me lo como todo porque hay otros niños que no tienen nada que comer“, confesó en una entrevista con TD Más.

“A mí no me gustan los lujos, prefiero que alguien no pase hambre. Antes de andar en un Audi o un carro del año, comprándome cosas innecesarias que vaya a gastar en mí, prefiero donarlas“, aseguró Hernández. Y añadió: “La vida cuesta mucho y hay algunas personas que luchan por tener un pedazo de pan, y no lo tienen, entonces eso me parte el corazón. Yo ayudo en silencio, no para las cámaras, sino para que Dios lo vea“.

Anthony Hernández ya tiene experiencia mundialista con La Sele (FCRF).

El sueño mundialista se reanuda

El porteño ya sabe lo que significa portar la camiseta de Costa Rica en un escenario importante. Aunque no sumó minutos, formó parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022, una experiencia que sueña con poder repetir en Norteamérica 2026.

Hasta ahora, Anthony Hernández acumula cuatro partidos con la Tricolor, todos en carácter amistoso, y su gran meta es debutar oficialmente en un partido de eliminatorias. Herrera lo observa de cerca y podría darle la oportunidad de demostrar que es merecedor de un lugar en el camino hacia el próximo Mundial.