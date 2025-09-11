Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Gustavo Moura preocupa a Jeaustin Campos y Real España, ¿Llega para la Copa Centroamericana contra Plaza Amador?

El brasileño se ha consolidado como el titular indiscutible en el Aurinegro y fue el héroe ante San Miguelito, te contamos qué lesión sufrió.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España podría perder a su mejor delantero.
Real España podría perder a su mejor delantero.

Real España no la pasa nada bien y parece que está en una crisis de resultados tras sus últimos partidos en Liga Nacional.

El ´Aurinegro´ acumula tres derrotas consecutivas tras caer sorpresivamente ante Victoria 1-3 en el Estadio Morazán.

Jeaustin Campos mostró toda su molestia y expuso a los responsables del mal momento, pero todo puede ser peor tras la lesión que sufrió su mejor delantero: Gustavo Moura.

Publicidad
Mientras Javier López triunfa con Motagua, Diego Vázquez ‘ficha’ por este inesperado equipo viral

ver también

Mientras Javier López triunfa con Motagua, Diego Vázquez ‘ficha’ por este inesperado equipo viral

¿Qué lesión tiene Gustavo Moura, enfrentará a Plaza Amador?

Lo cierto es que la tensión en los ´Catedráticos´ no es máxima ya que logró la clasificación a los 4tos de final de la Copa Centroamericana, pero si hay cierta inquietud.

Los dirigidos por Campos Madriz ya tienen 4 partidos sin ganar en Liga y, sobre todo, han perdido piezas importantes debido a lesiones.

Publicidad

El primer gran soldado caído fue el mediocampista Roberto Osorto que se fracturó la clavícula y prácticamente se perderá el resto del año.

Este miércoles por la noche la preocupación fue máxima tras lesión del atacante Gustavo Moura é Souza.

Publicidad

El brasileño inició el encuentro como titular pero no pudo finalizarlo ya que casi al finalizar el primer tiempo se tomó la parte posterior de su pierna izquierda.

El máximo goleador de Real España en el semestre pidió el cambio y fue sustituido al entretiempo lo que encendió todas las alarmas a solo dos semanas de enfrentar a Plaza Amador en la Copa.

Publicidad
El golpe a Alajuelense y Machillo que acerca a Motagua a las semifinales de la Copa Centroamericana

ver también

El golpe a Alajuelense y Machillo que acerca a Motagua a las semifinales de la Copa Centroamericana

Tras el partido Fútbol Centroamérica pudo conocer que hay cierta tranquilidad con la lesión del brasileño.

Publicidad

El primer informe médico indica que, a priori, solamente fue una contractura en muslo posterior de la pierna izquierda.

Si bien se espera que la gravedad de la lesión no sea algo fuerte, lo cierto es que al artillero de la ´Realeza´ se le realizarán los exámenes médicos este viernes.

Publicidad

Es así como desde el entorno de la ´Máquina´ están confiados en que llegará a los duelos de 4tos de la Copa CA.

Real España recibirá a Plaza Amador el próximo miércoles 24 de septiembre en el partido de ida; la vuelta está programada para el 1 de octubre.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Si hay que pegar cachetadas, lo haremos”: Jeaustin Campos se cansa de lo que sucede en Real España y expone a los culpables
Honduras

“Si hay que pegar cachetadas, lo haremos”: Jeaustin Campos se cansa de lo que sucede en Real España y expone a los culpables

"Jeaustin Campos es mi candidato": Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar
Costa Rica

"Jeaustin Campos es mi candidato": Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar

Se va para Estados Unidos: La impensada propuesta que Jeaustin Campos aceptó con Real España y que dejó a todos sorprendidos
Honduras

Se va para Estados Unidos: La impensada propuesta que Jeaustin Campos aceptó con Real España y que dejó a todos sorprendidos

El Bolillo en alerta: El Salvador recibe la sentencia de FIFA que tanto se temía para las Eliminatorias Mundialistas
El Salvador

El Bolillo en alerta: El Salvador recibe la sentencia de FIFA que tanto se temía para las Eliminatorias Mundialistas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo