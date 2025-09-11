Mientras Javier López triunfa con Motagua, Diego Vázquez ‘ficha’ por este inesperado equipo viral

Diego Vázquez fue echado de Motagua y parece que era lo que justo necesitaba el Azul Profundo para cambiar su rumbo.
Javier López sigue invicto desde su llegada y tras seis partidos disputados ha conseguido tres victorias y tres empates.
Lo que nadie esperaba es que Diego Vázquez encontrara trabajo tan rápido y lo hiciera con el equipo más viral de la actualidad.
Diego Vázquez ha fichado por el Tik Tok, el argentino ahora se encargará de analizar todo contenido del deporte nacional e internacional.
Diego Vázquez confirma su nuevo trabajo
Así lo confirmó el propio Diego: “¡Qué tal amigos!, soy Diego Vazquez, invitamos a todos a este espacio que vamos a tener, para hablar un poco de todo, analizar la Selección, Liga Nacional, vamos a analizar la parte táctica, la parte física, el lado del aficionado, es un espacio para hablar de fútbol”.
El nombre será “El Dieguismo Podcast”. Vázquez espera interactuar con sus seguidores y hablar de todo un poco de lo que sabe de fútbol.
Antes de volver a los banquillos, Diego quiso probar esta experiencia, ya que ofertas no le van a faltar en el futuro.
Vázquez ha dirigido a equipos como Motagua, Puntarenas y la Selección de Honduras.