Mientras Javier López triunfa con Motagua, Diego Vázquez ‘ficha’ por este inesperado equipo viral

Diego Vázquez fue echado de Motagua y parece que era lo que justo necesitaba el Azul Profundo para cambiar su rumbo.

Javier López sigue invicto desde su llegada y tras seis partidos disputados ha conseguido tres victorias y tres empates.

ver también Fueron convocados por Honduras, pero ninguno jugó ante Nicaragua y Haití; Motagua pone en su lugar a Reinaldo Rueda: “Mejor déjelos tranquilos”

Lo que nadie esperaba es que Diego Vázquez encontrara trabajo tan rápido y lo hiciera con el equipo más viral de la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Diego Vázquez ha fichado por el Tik Tok, el argentino ahora se encargará de analizar todo contenido del deporte nacional e internacional.

Diego Vázquez confirma su nuevo trabajo

Así lo confirmó el propio Diego: “¡Qué tal amigos!, soy Diego Vazquez, invitamos a todos a este espacio que vamos a tener, para hablar un poco de todo, analizar la Selección, Liga Nacional, vamos a analizar la parte táctica, la parte física, el lado del aficionado, es un espacio para hablar de fútbol”.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

El nombre será “El Dieguismo Podcast”. Vázquez espera interactuar con sus seguidores y hablar de todo un poco de lo que sabe de fútbol.

Publicidad

Antes de volver a los banquillos, Diego quiso probar esta experiencia, ya que ofertas no le van a faltar en el futuro.

ver también El golpe a Alajuelense y Machillo que acerca a Motagua a las semifinales de la Copa Centroamericana

Vázquez ha dirigido a equipos como Motagua, Puntarenas y la Selección de Honduras.