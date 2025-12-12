Nació en Honduras, es nieto de una leyenda catracha pero quiere jugar para Guatemala: “Desea una oportunidad”

Honduras se ordena después de un 2025 bastante movido. El fracaso dentro de las Eliminatorias al Mundial 2026 fue la fotografía principal de un proceso más que olvidable. Las duras consecuencias se hicieron sentir en todas las divisiones.

Guatemala no vive un presente distinto, casualmente. A diferencia de sus pares catrachos, los resultados similares no hicieron que vayan a correrse de lo que va marcado en sus caminos. Esta reestructuración se lleva de manera escalonada.

Ambas federaciones coinciden ahora en el nombre de un joven que cruza tanto la historia como la actualidad. Se trata de Gabriel Andrés Matamala Calix, nieto de la leyenda Néstor Matamala. Mantiene un horizonte diferente al de su abuelo.

Gabriel Andrés Matamala Calix, prospecto de Honduras que quiere jugar en Guatemala (RRSS).

Honduras y Guatemala en disputa por el nieto de una leyenda: tiene 15 años

Gabriel Andrés Matamala Calix es uno de los prospectos centroamericanos más interesantes. Juega como volante mixto o contención, y lo hace entre las filas del Platense de Honduras. Nació en dicho país, pero tiene cuádruple nacionalidad.

Matamala Calix es nieto de la leyenda Néstor Matamala, chileno de nacimiento y catracho por elección. Su padre nació en Guatemala. Su madre es hondureña y cuenta con pasaporte alemán. Con múltiples opciones, parece ya estar decidido.

Según informó Manuel López a través de sus redes sociales, el joven de 15 años “desea una oportunidad” en las juveniles chapinas. Destaca por su conducción y salida con el balón, mientras aguarda por el llamado para algún microciclo.

Néstor Matamala, entrenador chileno que se hizo leyenda en Honduras.

Néstor Matamala, el entrenador chileno que se hizo leyenda entre los catrachos

Néstor Rodrigo Matamala Molina fue un histórico entrenador que se transformó en una leyenda del fútbol hondureño. Falleció el 6 de mayo del 2023 en Portugal, a causa de un paro cardíaco. Tenía 82 años, y el respeto de toda Centroamérica.

Matamala Molina pasó por Motagua, Real España, Platense, Olimpia, Marathón, CD Águila y hasta llegó a ser el director técnico interino de la Selección Nacional de El Salvador. Dio por finalizada su carrera profesional en el ocaso del año 1993.