Alajuelense vs. Liberia: ¿cómo se define la semifinal en caso de persistir la igualdad?

La semifinal entre Lifa Deportiva Alajuelense y Liberia del Torneo Apertura 2025 llega al choque en el Morera Soto con un 1-1 en el marcador global luego del encuentro disputado en el Edgardo Baltodano Briceño. En este contexto, la pregunta que surge de inmediato es: ¿qué pasa si la igualdad se mantiene también en el duelo de vuelta?

No hay “gol de visitante” ni ventaja por tabla

Lo primero que hay que remarcar es que en las semifinales del Apertura 2025 no cuenta el gol de visitante como criterio de desempate y tampoco hay ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en la fase regular (en este caso, Alajuelense). Todo se resuelve en la cancha.

Qué pasa si el empate se mantiene en los 90 minutos del partido de vuelta

En caso de igualdad tras el tiempo reglamentario del partido de vuelta, la semifinal entre Alajuelense y Liberia entra en fase de definición:

1) Prórroga de 30 minutos

Dos tiempos de 15 minutos cada uno.

No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se disputan los 30 minutos completos sin importar si alguien anota primero.

Si en la prórroga uno de los dos equipos se impone en el marcador, ese club será el clasificado a la final del Apertura 2025.

2) Penales si persiste la igualdad

Si al término de los 120 minutos (90 de tiempo reglamentario + 30 de prórroga) el marcador global sigue empatado, la serie se define desde el punto penal.

Se ejecuta una tanda de cinco penales por equipo .

. Si tras esos cinco remates se mantiene la igualdad, se pasa a la fase de muerte súbita, con un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle.

El ganador de la serie de penales será el que obtenga el boleto a la final de los playoffs del Torneo Apertura 2025.

Alajulense y Liberia vienen de empatar en la ida. (LDA)

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Liberia?

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

sábado 13 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica)

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela

Alejandro Morera Soto, Alajuela Transmisión: FUTV