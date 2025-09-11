El golpe a Alajuelense y Machillo que acerca a Motagua a las semifinales de la Copa Centroamericana

Tras la finalización de la Fecha FIFA en la que Honduras se adueñó de su grupo Eliminatorio, el fútbol de clubes comienza a regresar paulatinamente.

En Centroamérica el gran objetivo y la competición que más llama la atención de los grandes es sin duda la Copa Centroamericana.

Es en el torneo copero que Motagua enfrentará al bicampeón del certamen, Liga Deportiva Alajuelense, y ha recibido una buena noticia en las últimas horas.

¿Qué golpe recibió Alajuelense que Motagua festeja?

El certamen internacional de la región reanudará su actividad en los cuartos de final.

El regreso a la competencia de clubes siempre se ve afectado por el temido ´Virus FIFA´ que trae malas noticias a muchos de los equipos que prestan jugadores.

Ese es exactamente el caso del equipo que dirige Óscar ´Machillo´ Ramírez que tendrá que recomponer una zona clave del equipo: la defensa.

Motagua conoció que Alajuelense tendrá la baja indefinida de su mejor defensor: Santiago van der Putten.

El central de 21 años sufrió una ruptura del menisco medial en la rodilla izquierda y como consecuencia tuvo que ser operado.

Dicha lesión se produjo en un entrenamiento de La Selecta y su tiempo de baja varía entre 4 a 8 semanas.

Es así como el cuadro de Javier López tendrá la ventaja deportiva de enfrentar a un rival mermado en una zona delicada del terreno de juego.

Motagua y Alajuelense tendrán su primer choque el martes 23 de septiembre en el partido de ida que se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Por su parte el partido de vuelta tendrá lugar el martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

