“Negociar y pagar”: en Alajuelense confirman la noticia de Washington Ortega que lo alejaría de Costa Rica

En las últimas semanas, el nombre de Washington Ortega empezó a sonar con fuerza fuera de Costa Rica. Desde Colombia surgieron versiones de que tres grandes clubes posaban sus ojos en el guardameta, justo en un momento en el que Alajuelense está concentrado en el cierre del Apertura 2025 y en definir su camino hacia un nuevo título.

Los rumores apuntaban a un posible regreso del guardameta uruguayo al fútbol colombiano, donde ya tuvo una etapa antes de llegar a la Liga. Incluso se habló de sondeos y de un interés concreto que podría acelerar su salida del Morera Soto, algo que generó inquietud entre la afición manuda por la importancia que Ortega tiene en el plantel.

¿Qué dicen desde Alajuelense sobre las posibles ofertas por Washington Ortega?

Sin embargo, desde el club rojinegro fueron claros al referirse a esta situación y bajaron el tono a las versiones que circularon en el extranjero. Así lo dio a conocer el periodista Kevin Jiménez, quien reveló la postura oficial que manejan internamente en Alajuelense sobre el futuro del arquero.

Según la información confirmada, en este momento no existe ninguna oferta formal ni acercamientos directos por Washington Ortega. Desde la Liga dejaron claro que cualquier club interesado deberá sentarse a negociar y pagar, ya que el portero tiene contrato vigente y no saldrá de manera sencilla del equipo.

“Para que Washington Ortega se vaya de Alajuelense tienen que negociar y pagar”, fue el mensaje que recibió Jiménez desde el entorno manudo, descartando así una salida inmediata o sin condiciones claras.

El propio periodista agregó un detalle clave que explica por qué el nombre del arquero volvió a aparecer en el mercado internacional. De acuerdo con su reporte, es el agente de Ortega quien lo está ofreciendo en el exterior, buscando abrir puertas de cara al próximo año.

Por ahora, en Alajuelense mantienen la calma y se enfocan en lo deportivo, conscientes de que Ortega sigue siendo una pieza fundamental. Si llega a concretarse algún movimiento, será bajo los términos que imponga el club, en un escenario que, de momento, parece lejano para el fútbol costarricense.