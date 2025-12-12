¿Honduras o Guatemala al Repechaje del Mundial 2026? La FIFA tiene en sus manos la decisión que impacta a Concacaf y Conmebol

La Selección de Honduras y la de Guatemala aún tienen posibilidades de clasificar al Repechaje Internacional por un lugar en el Mundial 2026. La situación podría cambiar si la FIFA termina tomando una decisión que vaya contra la Selección de Surinam.

Todo estalló en las últimas horas con el conflicto que se produjo en la Federación de Fútbol de Surinam. Hubo elecciones para determinar al nuevo presidente, pero el final fue catastrófico, ya que el grupo opositor acudió a tribunales para impugnar los resultados.

A raíz de este conflicto que se generó, se dio una intervención judicial que provocó que la justicia local congele las cuentas bancarias de la federación surinamés. Esta intervención está penada por la FIFA. En sus estatutos, la federación internacional aclara que sus federaciones miembro no pueden ser intervenidas por autoridades gubernamentales o tribunales en este caso.

En Conmebol están expectantes a la resolución que tomará la FIFA en este caso, ya que Bolivia es el rival de Surinam en el repechaje que se jugará en el mes de marzo por un lugar en el Mundial 2026. También en Concacaf, ya que el combinado surinamés podría ser suspendido y posteriormente apartado de la repesca internacional. Aquí podría ingresar una selección de la misma confederación.

¿Por qué Honduras o Guatemala podrían acceder al repechaje internacional?

Teniendo en cuenta que la resolución de la federación internacional todavía se desconoce, la Selección de Honduras y la Selección de Guatemala son las que están más atentas a esta noticia. La H es la que más posibilidades de ingresar tiene, ya que es el otro seleccionado que finalizó en el segundo puesto y es el siguiente a Surinam en esta tabla de segundos que dejó las Eliminatorias.

Sin embargo, en Guatemala están ilusionados con lo que pueda llegar a suceder debido a que fueron rivales de grupo junto a Surinam. Por si fuera poco, el conjunto que dirigía Stanley Menzo (quien renunció hace pocos días) le robó la victoria en el minuto final cuando se midieron en tierras surinameses. Si terminaba en triunfo chapín, los de Tena ya habrían clasificado al repechaje. El argumento de finalizar terceros carece de fuerza, pero todavía no hay nada dicho.

