Confirman el interés por Adalberto Carrasquilla que lo acerca a un grande de Sudamérica: “Me han preguntado”

Adalberto Carrasquilla es una de las grandes figuras de Panamá en la actualidad, tanto en su club como en la Selección Nacional. Fue uno de los puntos más altos y necesarios para conseguir la clasificación a la máxima competencia. Se hizo ver.

Carrasquilla tuvo una muy buena temporada en Pumas UNAM, para la que jugó 17 partidos y concretó cuatro asistencias. Aunque el cierre de la misma se dio en medio de una gran polémica con Kevin Mier, pudo darle fin a su año en calma.

Según confirmó el propio Kadir Barría, Botafogo mantiene un interés latente por Coco. Al delantero le consultaron por el fútbol canalero en general y por algunas promesas, aunque el mayor foco de las preguntas siempre fue el mediocampista.

Kadir Barría confirma que en Botafogo le consultaron por Adalberto Carrasquilla

“Me han preguntado, sí la verdad. Me han preguntado si hay delanteros buenos, si hay mediocampistas… Yo no les he dicho un único nombre, pero sí que hay buenos. Botafogo tiene que ir a darle la oportunidad a Panamá, porque ahí siempre conocí un Neymar, un Messi, y fue jugando”, contó Kadir Barría.

“Podríamos tener un fenómeno que no está en otro equipo jugando, porque nadie le está sacando el fruto a ese jugador que es muy bueno. Se van esas oportunidades y uno se queda. Comenzaron a preguntarme por jugadores. De los profesionales, por el que más me hablan es por Carrasquilla”, dijo a COS.

“Adalberto Carrasquilla, Murillo… Me hablan mucho de Fidel (Escobar) también. Es cierto que me hablan de muchos, pero por el que más me han preguntado es por Carrasquilla, sin duda. Los vuelve locos”, finalizó Barría en la entrevista.

