Real España deslumbrado: Gustavo Moura propina el golpe más duro a Herediano y Municipal

Gustavo Moura llegó como fichaje estrella a Real España en el actual mercado de fichajes.

El brasileño llegó con un gran cartel de goles tras su paso por Luis Ángel Firpo y en la Máquina decidieron apostar por su fútbol.

La decisión de Jeaustin Campos en dar el visto bueno ha comenzado a dar sus frutos no solo en lo deportivo, sino también en la parte financiera del club catedrático.

¿Cómo Gustavo Moura le arrebató 80 mil dólasres a Herediano y Municipal?

Real España sorprendió a propios y extraños al clasificar a los 4tos de final de la Copa Centroamericana 2025 tras una noche histórica.

Los dirigidos por Campos no dependían de ellos mismos para avanzar pero tras golear 4-0 a Sporting San Miguelito y el empate entre Herediano y Municipal se quedaron con el boleto a la siguiente fase.

Sin embargo, todo pudo ser muy diferente si Moura no aparecía a 10 minutos del final del partido.

Y es que si bien a esa altura de la noche la ´Máquina´ vencía 3-0 y Rojos con Herediano empataban 3-3, la clasificación no era para los hondureños.

Fue el gol de Moura é Souza al 80´ que cambió todo y dejó a los Rojos y al ´Team´ con las manos vacías de todas las maneras posibles.

Gracias al cuarto gol Real España clasificó a 4tos de final y como consecuencia sumará un importante premio económico.

A las arcas del ´Aurinegro´ ingresarán 80 mil dólares como bono por estar entre los 8 mejores equipos de la competencia.

Es de esta manera que el Real Club Deportivo España ya cuenta con 200 mil dólares de parte de Concacaf.

Ahora el más ganador de San Pedro Sula se centrará en seguir haciendo historia cuando se mida a Plaza Amador de Panamá en la lucha por avanzar a semifinales y a la Copa de Campeones.