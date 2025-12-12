“Más grave de lo esperado”: Saprissa recibe la peor noticia sobre Mariano Torres para la vuelta de las semifinales contra Cartaginés

El Deportivo Saprissa se juega buena parte de su temporada en la serie semifinal ante Cartaginés, una llave marcada por la paridad, la tensión y los mínimos detalles. Con la vuelta programada en el estadio Ricardo Saprissa, los morados afinan su plan para buscar el boleto a la final del Apertura 2025, conscientes de que cualquier ventaja puede ser decisiva ante un rival que ya demostró ser incómodo y competitivo.

Sin embargo, en la previa del partido más importante del semestre para los tibaseños, apareció una noticia que encendió las alarmas en Tibás. Una de las grandes figuras del plantel no estaría en plenitud física y su presencia desde el arranque quedó prácticamente descartada, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear el manejo del encuentro.

¿Qué le sucedió a Mariano Torres?

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, donde confirmó que la situación es más delicada de lo que se pensaba inicialmente. El capitán y referente del equipo, Mariano Torres, no será titular en la vuelta frente a los brumosos, debido a que su proceso de recuperación todavía no ha concluido de la mejor manera.

“Mariano Torres será suplente en la vuelta contra Cartaginés para terminar de recuperarse. Su lesión fue más grave de lo esperado y por eso juega poco”, detalló Jiménez, dejando claro que el cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios con el volante argentino.

La decisión de Vladimir Quesada responde a un manejo preventivo por parte de Saprissa, que entiende la importancia de Torres dentro del funcionamiento colectivo, pero también es consciente de que forzarlo podría significar una recaída que lo deje fuera de una eventual final. Por eso, la idea es que pueda aportar solo si el contexto del partido lo permite.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó todo con Saprissa, se fue del club en conflicto y ahora pega el gran salto lejos de Costa Rica: “El mejor

De esta manera, el entrenador morado deberá encontrar soluciones sin su principal conductor desde el pitazo inicial, en una semifinal que promete ser cerrada y emocional. En Tibás saben que el margen de error es mínimo y que la ausencia parcial de Mariano Torres representa, sin duda, la noticia menos esperada en la antesala del duelo decisivo ante Cartaginés.