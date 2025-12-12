Erick Lonnis lo descartó sin negociar: Saprissa rechaza el regreso del legionario más pedido por la afición

El Deportivo Saprissa ya dejó atrás la fase regular del Apertura 2025 y tiene la mira puesta en las semifinales, pero eso no impide que en Tibás también se tomen decisiones fuertes pensando en el mercado de fichajes y en el rumbo deportivo del próximo año. Una de esas determinaciones, según se conoció en las últimas horas, generó ruido entre la afición morada.

En medio de los movimientos habituales de fin de temporada, el nombre de un viejo conocido volvió a ponerse sobre la mesa como una posibilidad concreta de regreso. Se trata de un legionario muy querido por los morados, cuyo retorno fue impulsado directamente desde su entorno, convencido de que podía ser una opción para reforzar al equipo.

¿Cuál fue el legionario que Saprissa rechazó?

Sin embargo, la respuesta desde Saprissa fue tajante. De acuerdo con la información que dio Kevin Jiménez, el agente de Randall Leal lo ofreció formalmente al club tibaseño, pero la dirigencia no dio ningún tipo de respuesta ni abrió una negociación. La decisión pasó directamente por Erick Lonnis, quien descartó la posibilidad sin avanzar en conversaciones.

Ante el silencio morado, el entorno del jugador se movió rápidamente y tocó otras puertas dentro del fútbol costarricense. Fue así como el ofrecimiento llegó hasta Herediano, donde la situación fue completamente distinta. A Jafet Soto le gustó el perfil del futbolista, vio con buenos ojos su posible incorporación y el Team incluso ya habría presentado una oferta formal.

El propio jugador también ve con agrado esta alternativa, lo que abre un nuevo escenario en el mercado local y agrega un condimento especial a la rivalidad entre grandes. Mientras Saprissa decidió no avanzar, Herediano tomó la iniciativa y quedó mejor posicionado en la carrera.

Lo llamativo del caso es que, pese a no entrar en los planes deportivos del club, Randall Leal se encuentra entrenando actualmente con Saprissa, aprovechando las instalaciones y manteniéndose en forma mientras define su futuro. Un detalle que no pasó desapercibido entre los aficionados y que alimenta aún más la polémica.

Así, el regreso más pedido por una parte de la afición morada parece haberse enfriado definitivamente en Tibás, mientras en Heredia el panorama es completamente distinto. Una decisión fuerte de la dirigencia saprissista que, una vez más, promete dar de qué hablar en el fútbol costarricense.