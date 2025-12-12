Fue el verdugo de Costa Rica, lo quisieron varios grandes de Centroamérica y ahora sorprende al unirse a un inesperado club

Deportivo Guastatoya comenzó a mover sus fichas de cara al Torneo Clausura 2025 y este jueves confirmó la incorporación del delantero argentino Santiago Gómez, quien llega como uno de los refuerzos principales con el objetivo de alejarse de la zona baja de la tabla y devolverle protagonismo al conjunto pecho amarillo.

ver también De pronóstico reservado: Así quedaron los cruces de las semifinales del Apertura 2025 de Guatemala

Con esta contratación, Santiago Gómez regresa al fútbol de Guatemala, donde ya conoce el medio tras su paso por Antigua GFC y Municipal, convirtiéndose Guastatoya en el tercer club chapín en su carrera. El atacante sudamericano buscará ahora dejar su huella en el oriente del país y convertirse en una pieza clave del proyecto deportivo para el próximo campeonato.

En cuanto a sus números en la Liga Nacional, Gómez acumula 32 partidos disputados, repartidos en 16 encuentros con Antigua GFC y 16 con Municipal, sumando 1,831 minutos y ocho goles. Registros que, si bien son discretos, el delantero intentará mejorar con mayor continuidad y confianza en el esquema guastatoyano.

La trayectoria del argentino incluye experiencia en varios clubes del continente. Ha defendido los colores de Pereira y Real Cartagena en Colombia, así como de Excursionistas, Guillermo Brown, Armenio, Almirante Brown y Deportivo Armenio en Argentina, lo que le ha permitido adquirir un recorrido importante pese a su aún corta estancia en el balompié centroamericano.

Santiago Gómez el verdugo de Saprissa

Uno de los momentos más recordados de Santiago Gómez en la región se dio durante la Copa Centroamericana 2024, cuando con la camiseta de Antigua GFC fue protagonista ante Deportivo Saprissa. En aquella serie, el argentino anotó dos goles con los que el conjunto colonial eliminó al Monstruo Morado, actuación que lo puso bajo el radar de varios clubes.

Publicidad

Publicidad

Tras ese episodio, Gómez optó por fichar con Municipal, donde no logró cumplir con las expectativas, lo que derivó en su salida y posterior regreso a Colombia. Ahora, con una nueva oportunidad en el Deportivo Guastatoya, el atacante buscará reencontrarse con el gol, aportar experiencia y convertirse en un refuerzo determinante para un equipo que necesita sumar y recuperar protagonismo en el Clausura 2025.