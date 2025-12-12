En Panamá confirman el llamado a una de las figuras más pedidas a Thomas Christiansen: “Será convocado”

Panamá se ordena de cara a sus próximas obligaciones. Aún sumergidos en todo lo que generó la meta alcanzada en las Eliminatorias al Mundial 2026, todos sus futbolistas cierran el año de trabajo. Los movimientos no se hicieron esperar.

Mientras muchos jugadores son noticia por protagonizar novelas en medio del mercado de pases, otros tantos están bajo el análisis de Thomas Christiansen de cara a los próximos amistosos. Nadie quiere perder oportunidades de mostrarse.

Los canaleros confirmaron su juego contra Bolivia, mismo que se dará por fuera del calendario establecido por la FIFA. En vistas a ese enfrentamiento, algunos de los nombres más sorpresivos rondan a Christiansen. Uno de ellos es Moisés Veliz.

ver también Panamá en vilo: se filtra una de las noticias más esperadas para el Mundial 2026

Moisés Veliz tendría su lugar en los próximos amistosos de esta Selección Nacional

El periodista Álvaro Martínez tuvo una conversación extensa con Moisés Veliz y parte de su familia. En base a la misma, destacó que el joven de Panamá está en un gran momento. Prontamente, se sumará a la pretemporada del Nashville SC.

Además, Duro al Hueso destacó la importancia de los próximos amistosos para Veliz. Si se mantiene en un buen nivel y demuestra estar a la altura de cada uno de los enfrentamientos, puede que Thomas Christiansen le otorgue un lugar.

“Conversé con Moisés Veliz. Me confirma que arrancará ya la pretemporada con el Nashville de la MLS y que hay grandes posibilidades de que sea convocado para el partido ante Bolivia. También estará contra México. Donde dé ese salto y consolide su juego en la MLS… ¡Cuidado! Muchas cosas pueden cambiar”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos