Nuevo equipo para Andrés Carevic: la noticia que lo aleja de Cartaginés y despeja su camino a otro grande de Costa Rica

Andrés Carevic viene realizando un gran trabajo al frente del Club Sport Cartaginés. Desde su llegada a la Vieja Metrópoli a finales de 2024, el entrenador argentino de 47 años consolidó un equipo sólido, ofensivo y con una idea clara de juego, al punto de ser reconocido como uno de los mejores técnicos del fútbol costarricense e incluso poner su nombre en la órbita de la Selección de Costa Rica tras la salida de Miguel “Piojo” Herrera.

Ahora, mientras los brumosos se preparan para visitar a Deportivo Saprissa en la semifinal de vuelta del Torneo de Apertura 2025 (luego de caer 2-1 como locales en la ida), se conoció un bombazo que puede sentenciar el futuro del DT lejos de Cartago.

“Tiene una cláusula de salida”

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Carevic podría estar a punto de dirigir su último partido con el conjunto blanquiazul si es que el equipo queda eliminado este fin de semana.

“Andrés Carevic podría dejar el Cartaginés tras el partido del fin de semana ante Saprissa. Si queda eliminado podría dejar el conjunto brumoso. El entrenador tiene opciones dentro de Costa Rica y también en el resto de Centroamérica. Aún no hay nada definido, pero la opción de salida es concreta, ya que Andrés tiene una cláusula de salida que puede activarse en cualquier momento si el entrenador así lo desea y el club que lo quiere la paga”, señaló Jiménez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

De esta manera, el periodista especializado en fichajes dejó en claro que los interesados en Carevic no enfrentarían complicaciones contractuales más allá del pago de la cláusula de rescisión. Si aparece una propuesta que convenza al DT e incluya ese monto, la directiva brumosa no tendría margen para retenerlo y el ciclo en Cartaginés llegaría a su fin.

El grande de Costa Rica que quiere a Carevic

Dentro de Costa Rica, uno de los clubes que sigue de cerca al ex entrenador de Alajuelense sería el Club Sport Herediano, donde Jafet Soto ya comunicó que no continuará como DT de cara a 2026, aunque seguirá involucrado en el armado del plantel desde su rol como presidente de la institución. El conjunto rojiamarillo también maneja otros nombres, como José Giacone, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa y Hernán Torres.

Habrá que ver cómo se resuelve este escenario y si finalmente Carevic deja Cartaginés tras su participación en el Apertura 2025, torneo en el que todavía mantiene chances de pelear por el título. Si la salida se concreta, restará definir cuál será su próximo paso, aunque una cosa ya se sabe: el futuro del DT argentino podría estar en otro grande del fútbol costarricense.