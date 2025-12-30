Es tendencia:
Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica

Olimpia recibió la respuesta final a su interés por una figura que juega en Centroamérica. Todo quedó claro.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia recibió una respuesta por un reconocido goleador.
Olimpia siempre busca tener los mejores jugadores en su plantilla y por ende se fue a buscar a uno de los mejores goleadores que juega en Centroamérica.

El León no salió de Honduras y puso sus ojos en uno de los máximos anotadores del Apertura 2025 como lo es Nicolás Messiniti, el argentino lleva 17 tantos y le quedan dos partidos contra el propio Olimpia para seguir aumentando su cuota.

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

La respuesta de Nicolás Messiniti a Olimpia

Ahora Olimpia ha recibido una respecta a Nicolás Messiniti, el goleador ha renovado por dos años con Marathón y Gustavo Roca, periodista de Honduras, asegura que los “deja con los moños hechos”.

“Marathón hizo efectiva la renovación de contrato del goleador Nicolás Messiniti por dos años. El atacante argentino estará con los verdes cinco torneos más. Con ello se esfuma la posibilidad que mantenía Olimpia de llevárselo. En Liga Nacional fue el que más interesado estuvo.

Desde Chile preguntaron por él. Su salario será pagado por un fuerte patrocinador del club”.

“Con experiencia internacional”: Jeaustin Campos concreta la llegada que golpea a Olimpia antes del mercado de fichajes

La renovación se hizo oficial también por parte de Marathón y Olimpia deberá esperar para tenerlo si lo sigue buscando el futuro. Ante lo que pasó decidieron renovar a Yustin Arboleda, quien les ha dado muchas alegrías.

