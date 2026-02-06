“Vas rumbo al fracaso”: ex figura de Olimpia atiza contra Javier López y asegura que los problemas en Motagua son reales

Javier López salió a apagar el fuego luego de que corrieran diversos rumores de su salida de Motaguay de supuestos problemas con un grupo de futbolistas del Ciclón Azul y aseguró que todo se trata de una mentira.

Sin embargo, el exportero de Olimpia y ahora presentador del programa Sin Anestesia, Carlos Prono reveló que se trata de problemas reales entre un grupo de jugadores y el entrenador.

Prono aseguró que durante las últimas semanas los problemas entre López y este grupo de jugadores, han ido creciendo, sobre todo luego del duelo ante Real España.

“En la capital no solo Olimpia tiene problemas, no señor, en Motagua también hay problemas entre algunos jugadores de Motagua y Javier López. Han pasado cosas en estas últimas semanas. Esos problemas se han agravado más, no hay armonía y me parece que se están equivocando los jugadores”, comenzó diciendo el argentino.

“No debería dar explicaciones”

El exfutbolista externó que las explicaciones de Javier López solo dejan en evidencia que los conflictos con reales y que sus declaraciones son únicamente para calmar la polémica.

“Cuando un entrenador sale a dar declaraciones y decir que va todo bien y que no pasa nada, es porque realmente pasa algo. No se debe dar ninguna explicación, por qué yo me voy a calentar la cabeza respondiendo a cosas que no existen”, manifestó.

Por otro lado, Carlos Prono reveló que algunos de los futbolistas han estado realizando acciones que no corresponden en el fútbol profesional y aseguró que todo eso no se trata de un “invento”.

Carlos Prono durante la emisión de Sin Anestesia. Foto: Captura de pantalla ICN.

“Algunos jugadores han hecho cosas que no corresponden. Esperaríamos por el bien de Motagua que esto se vaya a solucionar. Esto no es un invento, es real. Hay problemas serios entre algunos jugadores y el entrenador”, dijo.

“Cuando tenés a un plantel dividido, vas al fracaso”, sentenció Prono.

Lo que se supo de Motagua

Fútbol Centroamérica conoció que Javier López entrenó al grupo con normalidad y posteriormente asistió a una extensa reunión con Emilio Izaguirre a quien le expuso la intención de renunciar.

Entre tanto, López aseguró que se trató de un acercamiento para extender su contrato con Motagua y que nunca se trató de una intención de renuncia.