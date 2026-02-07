Super Bowl LX: a qué hora juegan y cómo ver en Centroamérica New England Patriots vs. Seattle Seahawks

El Super Bowl LX de la NFL pone frente a frente a New England Patriots y Seattle Seahawks en una final con mucho peso actual… y también histórico. No solo es el partido que define al campeón de la temporada 2025 de la NFL: es, además, una revancha de una de las definiciones más recordadas de la era moderna, aquella que se decidió en la yarda 1 con la intercepción de Malcolm Butler ante Seattle en el cierre del Super Bowl XLIX.

Ahora el escenario cambia: el juego grande se disputa en el Levi’s Stadium (Santa Clara, California) y llega con dos equipos que dominaron el año: Patriots (AFC) y Seahawks (NFC). El partido está programado para el domingo 8 de febrero de 2026, con un show de medio tiempo que promete ser un evento aparte: Bad Bunny como protagonista.

A qué hora juegan Patriots vs. Seahawks en Centroamérica

El Super Bowl LX se juega el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium. El kickoff está marcado para 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT).

Con eso, así queda el horario para Centroamérica:

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 5:30 p.m.

Panamá: 6:30 p.m.

Cómo ver el Super Bowl LX en Centroamérica

En Centroamérica, la transmisión en español está anunciada a través de:

ESPN (TV)

(TV) Disney+ (streaming)

Además, para quienes sigan la cobertura de EE. UU., habrá señal en NBC y streaming en Peacock, con opciones en español por Telemundo y Universo.

Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara

El Super Bowl LX se juega en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, en Santa Clara (área de la Bahía de San Francisco), un estadio que ya es referencia por su infraestructura y por ser sede de grandes eventos deportivos.

Cómo llegaron los New England Patriots

Los Patriots están de vuelta en el Super Bowl buscando su séptimo título, un número que los pondría todavía más arriba en la conversación histórica de la liga.

En playoffs, New England construyó su boleto con una ruta de “partidos duros”:

Wild Card: vs. Chargers

vs. Divisional: vs. Texans

vs. Final AFC: vs. Broncos (victoria cerrada)

Figuras a seguir en Patriots

Drake Maye (QB): el nombre que más miradas atrae en el ataque para este duelo.

el nombre que más miradas atrae en el ataque para este duelo. Jaylinn Hawkins (S): líder en la secundaria y protagonista también por su historia personal (más abajo lo ampliamos).

líder en la secundaria y protagonista también por su historia personal (más abajo lo ampliamos). Christian Gonzalez (CB): uno de los defensores más esperados por su impacto en cobertura.

uno de los defensores más esperados por su impacto en cobertura. Mike Vrabel (HC): el entrenador que condujo esta versión de New England hasta el partido más grande.

Cómo llegaron los Seattle Seahawks

Seattle vuelve al Super Bowl con hambre de segundo Lombardi y con la sensación de que el equipo reencontró identidad en el momento justo. En la NFC, su camino tuvo sello de autoridad:

Divisional: victoria ante 49ers

victoria ante Final NFC: triunfo 31-27 ante Rams

Para los Seahawks también hay un elemento emocional: este es su primer Super Bowl en 11 años, y la franquicia quiere cambiar la narrativa de “casi” en finales ajustadas.

Figuras a seguir en Seahawks

Sam Darnold (QB): el conductor ofensivo, clave si Seattle quiere controlar pérdidas y ritmo.

el conductor ofensivo, clave si Seattle quiere controlar pérdidas y ritmo. Julian Love (DB): una pieza que puede marcar diferencias en cobertura y lectura de jugadas.

una pieza que puede marcar diferencias en cobertura y lectura de jugadas. Elijah Arroyo (TE): un nombre a tener en cuenta si Seattle apuesta por el juego intermedio.

un nombre a tener en cuenta si Seattle apuesta por el juego intermedio. Mike Macdonald (HC): el entrenador que llevó a los Seahawks a esta nueva etapa competitiva.

Cuántos Super Bowls jugaron y ganaron Patriots y Seahawks

Antes del Super Bowl LX, ambos equipos llegan con historia pesada, aunque con recorridos muy distintos en el juego grande:

New England Patriots Super Bowls jugados: 12 (incluido el Super Bowl LX) Super Bowls ganados: 6

Seattle Seahawks Super Bowls jugados: 4 (incluido el Super Bowl LX) Super Bowls ganados: 1



Jaylinn Hawkins, el panameño que jugará el Super Bowl para los Patriots

Centroamérica tendrá un motivo especial para seguir el partido: Jaylinn Hawkins, safety de los Patriots, es panameño-estadounidense y llega al Super Bowl como parte de una defensiva que fue creciendo a lo largo del año.

Hawkins ha construido una carrera de impacto en la NFL desde su paso por el fútbol universitario, y hoy vive el momento más grande de su trayectoria: disputar un Super Bowl con New England. Medios de la región también han destacado el peso que tiene su historia y sus raíces para la comunidad latina.

Jaylinn Hawkins lleva la bandera panameña en el Super Bowl. (Getty Images)

Show de medio tiempo: qué se espera de Bad Bunny y qué otros artistas estarán

El Apple Music Super Bowl Halftime Show tendrá como headliner a Bad Bunny, con una presentación que, según adelantos de prensa, apuntará a una mezcla de “fiesta latina” y guiños culturales, con un set enfocado en su música reciente y sus grandes himnos. También se maneja que el show dure alrededor de 12 a 15 minutos (lo habitual en el evento).

Bad Bunny estará a cargo del show de medio tiempo. (Getty Imiages)

De momento, no se confirmaron invitados para acompañarlo en el escenario, pero la expectativa está justamente en si habrá colaboraciones sorpresa.

Y ojo: el Super Bowl no es solo el halftime. También están confirmadas otras actuaciones musicales durante la previa/protocolo:

Green Day (ceremonia de apertura)

(ceremonia de apertura) Charlie Puth (himno nacional)

(himno nacional) Brandi Carlile (“America the Beautiful”)

(“America the Beautiful”) Coco Jones (“Lift Every Voice and Sing”)

