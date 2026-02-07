Es tendencia:
Saprissa vs. San Carlos: a qué hora juega y cómo ver al equipo de Hernán Medford por la fecha 6 del Clausura 2026

Después del debut con goleada por el Torneo de Copa, Hernán Medford vuelve a La Cueva para recibir a San Carlos.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Hernán Medford tendrá su debut en el Clausura 2026.
Pasaron las elecciones presidenciales en Costa Rica y ya está en marcha la Fecha 6 del Clausura 2026, torneo que este domingo tendrá un choque pesado en Tibás: el Deportivo Saprissa recibe a San Carlos en un partido clave para recortar terreno en la tabla.

Para el morado, además, será una tarde especial: Hernán Medford dirigirá su segundo partido desde que regresó, después de estrenarse entre semana por el Torneo de Copa con una apabullante goleada por 6-0 a Carmelita.

¿A qué hora juega Saprissa vs. San Carlos?

El partido se este domingo 8 de febrero de 2026 será a las 6:00 p. m. de Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. San Carlos?

  • TV: FUTV y TDMAX

Cómo llega Saprissa

El equipo morado llega con el foco puesto en mejorar su arranque en liga: tras cinco fechas del Clausura aparece con 6 puntos y registro 1-3-1, por lo que el partido ante San Carlos toma valor de “obligación” para no perder la rueda de los de arriba.

En la semana, sin embargo, Saprissa dio un golpe fuerte en el Torneo de Copa: goleó 6-0 a Carmelita en la ida de cuartos, en lo que fue el debut de Medford en su regreso al club. Ese resultado le subió el ánimo (y le dio margen) antes de volver al Clausura.

Cómo llega San Carlos

San Carlos arriba a Tibás con números más sólidos en este inicio: 9 puntos en cinco partidos (registro 3-0-2), instalado en la pelea alta y con margen para jugar un duelo estratégico como visitante.

A diferencia de Saprissa, los “Toros del Norte” no tuvieron Copa esta semana, ya que quedaron eliminados en rondas previas del torneo.

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. San Carlos?

  • Árbitro: Adrián Chinchilla
  • Asistente 1: Víctor Ramírez
  • Asistente 2: Víctor Robles
  • Cuarto árbitro: Marco Guido
  • VAR: Marianela Araya
  • AVAR: Cristiopher Ramírez

