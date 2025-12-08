Es tendencia:
Marathón toma decisión con Nicolás Messiniti y esto pasará con el goleador en la Liga Nacional de Honduras

Marathón tiene claro su plan con el goleador argentino que en el Apertura 2025 peleó el máximo con Erick Puerto de Platense.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nicolás Messiniti ha anotado 15 goles en la Liga Nacional de Honduras.
Nicolás Messiniti ha anotado 15 goles en la Liga Nacional de Honduras.

Nicolás Ariel Messiniti llegó a Honduras para solventar un problema que Marathón estaba sufriendo desde hace varios torneos, la ausencia de 9 confiable.

Junto a Alexy Vega, el argentino ha hecho 15 goles en el presente Apertura 2025 y se ha ganado el cariño de la afición. Messiniti fue uno de los últimos fichajes que realizó Orinson Amaya.

Nicolás tiene 29 años y ha encontrado estabilidad por lo que su buen rendimiento hace que varios clubes lo quieren. En Honduras se habla de Motagua, pero Marathón a tomado una decisión.

¿Qué decisión tomará Marathón con Nicolás Messiniti?

Según Álvaro de la Rocha, periodista hondureño, Marathón le ha puesto sobre la mesa a Messiniti una extensión de contrato.

Marathón le ha presentado una propuesta de renovación al delantero argentino Nicolás Messiniti.

El ‘Verde’ quiere blindar a su goleador y ya tiene pláticas avanzadas para cerrar el trato por dos años. Las pláticas están en ‘standby’ tras el fallecimiento del presidente Orinson Amaya. El ’11’ ha anotado 15 goles en el Apertura 2025.

Ambas partes esperan firmar la extensión a inicios de 2026.

El nuevo contrato del goleador sería hasta mediados de 2028 y se convertiría en uno de los mejores pagados del club.

