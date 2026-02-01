Es tendencia:
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas ¿Y Olimpia?

Este domingo terminó la jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los resultados fueron los siguientes.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos sigue invicto en el Clausura 2026 de Honduras.
Jeaustin Campos sigue invicto en el Clausura 2026 de Honduras.

La fecha 3 del torneo Clausura 2026 de Hondurasse completó este domingo con dos partidos, el Olimpia no ha tenido su mejor arranque y Real España mantiene su invicto.

El 40 veces campeón catracho no pudo con el Juticalpa y en los últimos minutos le arrancaron el triunfo en un partido que culminó 2-2.



Los Leones llegaron a cinco unidades y se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Otro que no tuvo su mejor arranque fue Marathón que tiene las mismas unidades que el León tras dos empates seguidos, pero ellos son segundos por mejor diferencia de goles.

Jeaustin Campos logró mantener su invicto con Real España y empató 2-2 ante el Motagua de Javier López. El tico se mantiene líder de Honduras gracias a sus dos victorias y un empate.

Los resultados de la Fecha 3 del Clausura 2026

  • Victoria 0-0 Marathón
  • Olimpia 2-2 Juticalpa
  • Génesis 0-0 Choloma
  • Real España 2-2 Motagua
  • Olancho FC vs Lobos UPNFM (Pendiente)


Cómo se jugará la Fecha 4

Luego de esta jornada, el torneo de Honduras se reanuda en su fecha 4 el próximo 14 de febrero donde tendremos un clásico y la Liga tendrá que hacer oficiales los horarios entre semana.

  • Marathón vs Real España
  • Lobos UPNFM vs Olimpia
  • Motagua vs Victoria
  • Juticalpa vs Génesis
  • Platense vs Choloma
Publicidad

