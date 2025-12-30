Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

Marathón, que lucha la final ante Olimpia del Apertura 2025, ha conocido la postura del defensor Henry Figueroa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Henry Figueroa ya tiene decidido el equipo donde va a jugar en 2026.
Henry Figueroa ya tiene decidido el equipo donde va a jugar en 2026.

Es de público conocimiento los problemas que ha tenido Henry Figueroa en los últimos años tras ser sancionado por FIFA y de la Liga Nacional que lo dejó fuera del fútbol por un tiempo.

Ahora es titular indiscutido en Marathón, pero su contrato vence cuando finalice el Apertura 2025, por lo que todos se han preguntado dónde va a jugar el defensor.

¡Oficial! Motagua hace el anuncio que la afición exigía ante los rumores de su salida: “Lo ratifica”

ver también

¡Oficial! Motagua hace el anuncio que la afición exigía ante los rumores de su salida: “Lo ratifica”

En el actual campeonato, Figueroa ha jugado un total de 19 partidos y es una de las piezas claves para que el Marathón de Pablo Lavallén esté en la final.

El Clausura 2026 comienza en enero y una de las situaciones a resolver es el equipo de Figueroa, el defensor tenía una oferta sobre la mesa, pero decidió declinarla.

Confirman el equipo con el que firmará Henry Figueroa

Según reporta Esteban Guerrero, el defensor central renovará por un año más con el equipo sampedrano. Lavallén quiere seguir contando con el experimentado jugador.

“Con experiencia internacional”: Jeaustin Campos concreta la llegada que golpea a Olimpia antes del mercado de fichajes

ver también

“Con experiencia internacional”: Jeaustin Campos concreta la llegada que golpea a Olimpia antes del mercado de fichajes

Con esto, el conjunto verdolaga se está asegurando a uno de los mejores defensores que tiene el país y que ya ha tenido pasos por Motagua, Alajuelense y Olancho FC.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No hay marcha atrás: Marathón confirma ante toda Honduras la noticia que Olimpia esperaba
Honduras

No hay marcha atrás: Marathón confirma ante toda Honduras la noticia que Olimpia esperaba

Rodrigo de Olivera enloquece a todos en Motagua y la respuesta a Comunicaciones
Honduras

Rodrigo de Olivera enloquece a todos en Motagua y la respuesta a Comunicaciones

"Solicitud de Espinel": los dos refuerzos que Olimpia tiene cerrados para enfrentar al América
Honduras

"Solicitud de Espinel": los dos refuerzos que Olimpia tiene cerrados para enfrentar al América

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica
Honduras

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo