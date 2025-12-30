Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

Es de público conocimiento los problemas que ha tenido Henry Figueroa en los últimos años tras ser sancionado por FIFA y de la Liga Nacional que lo dejó fuera del fútbol por un tiempo.

Ahora es titular indiscutido en Marathón, pero su contrato vence cuando finalice el Apertura 2025, por lo que todos se han preguntado dónde va a jugar el defensor.

En el actual campeonato, Figueroa ha jugado un total de 19 partidos y es una de las piezas claves para que el Marathón de Pablo Lavallén esté en la final.

El Clausura 2026 comienza en enero y una de las situaciones a resolver es el equipo de Figueroa, el defensor tenía una oferta sobre la mesa, pero decidió declinarla.

Confirman el equipo con el que firmará Henry Figueroa

Según reporta Esteban Guerrero, el defensor central renovará por un año más con el equipo sampedrano. Lavallén quiere seguir contando con el experimentado jugador.

Con esto, el conjunto verdolaga se está asegurando a uno de los mejores defensores que tiene el país y que ya ha tenido pasos por Motagua, Alajuelense y Olancho FC.

