Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica antes del clásico Alajuelense vs. Herediano

Este sábado sigue la Fecha 6 del clausura 2026 de Costa Rica con un partido destacado: Alajuelense vs. Herediano en el Morera Soto.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense y Herediano juegan el clásico en el Morera Soto.
Alajuelense y Herediano juegan el clásico en el Morera Soto.

Después del parón por las elecciones presidenciales en Costa Rica, la Fecha 6 del Clausura 2026 ya está en marcha y el foco de este sábado está puesto en el estadio Alejandro Morera Soto: allí jugarán la Liga Deportiva Alajuelense vs. Club Sport Herediano, un duelo en el que el campeón necesita ganar para acercarse al puntero y no perder más terreno en la pelea por puestos de clasificación.

El domingo habrá otra jornada cargada: Saprissa vs. San Carlos, en el que será el segundo partido de Hernán Medford al frente de los morados tras su estreno con goleada 6-0 a Carmelita por el Torneo de Copa, y además se juega Cartaginés vs. Pérez Zeledón, cruce directo en la zona alta/media.

Rashir Parkins habla por primera vez del calvario que vive en Alajuelense con la lesión que aún no lo deja volver: “Me inyectaba para el dolor”

ver también

Rashir Parkins habla por primera vez del calvario que vive en Alajuelense con la lesión que aún no lo deja volver: “Me inyectaba para el dolor”

Mientras tanto, el viernes se abrió la Fecha 6 con un golpe fuerte: Puntarenas goleó 4-1 a Liberia como visitante, resultado que le da aire a los porteños y hunde a los liberianos en la parte baja.

Así se juega la Fecha 6

  • Viernes 6 de febrero
    • Liberia 1-4 Puntarenas
  • Sábado 7 de febrero
    • Alajuelense vs. Herediano8:00 p.m.TV: FUTV
  • Domingo 8 de febrero
    • Cartaginés vs. Pérez Zeledón11:00 a.m.TV: FUTV
    • Saprissa vs. San Carlos3:00 p.m.TV: FUTV
  • Lunes 9 de febrero
    • Sporting FC vs. Guadalupe8:00 p.m.TV: Tigo Sports

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Cómo se jugará la Fecha 7

  • Viernes 13 de febrero
    • Puntarenas vs. Pérez Zeledón6:00 p.m.
  • Sábado 14 de febrero
    • Guadalupe vs. San Carlos3:00 p.m.
    • Herediano vs. Cartaginés6:00 p.m.
  • Domingo 15 de febrero
    • Liberia vs. Saprissa1:00 p.m.
    • Alajuelense vs. Sporting FC4:00 p.m.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Kevin Jiménez lo revela: Randall Leal pone la firma que sorprende a Herediano
Costa Rica

Kevin Jiménez lo revela: Randall Leal pone la firma que sorprende a Herediano

“Volverían”: Alajuelense se ilusiona con el regreso de dos figuras muy esperadas
Liga Deportiva Alajuelense

“Volverían”: Alajuelense se ilusiona con el regreso de dos figuras muy esperadas

Alajuelense vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el clásico por la fecha 6 del Clausura 2026
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el clásico por la fecha 6 del Clausura 2026

En Saprissa se pronuncian sobre el futuro de Aikel Pennant
Deportivo Saprissa

En Saprissa se pronuncian sobre el futuro de Aikel Pennant

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo