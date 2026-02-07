Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica antes del clásico Alajuelense vs. Herediano

Después del parón por las elecciones presidenciales en Costa Rica, la Fecha 6 del Clausura 2026 ya está en marcha y el foco de este sábado está puesto en el estadio Alejandro Morera Soto: allí jugarán la Liga Deportiva Alajuelense vs. Club Sport Herediano, un duelo en el que el campeón necesita ganar para acercarse al puntero y no perder más terreno en la pelea por puestos de clasificación.

El domingo habrá otra jornada cargada: Saprissa vs. San Carlos, en el que será el segundo partido de Hernán Medford al frente de los morados tras su estreno con goleada 6-0 a Carmelita por el Torneo de Copa, y además se juega Cartaginés vs. Pérez Zeledón, cruce directo en la zona alta/media.

Mientras tanto, el viernes se abrió la Fecha 6 con un golpe fuerte: Puntarenas goleó 4-1 a Liberia como visitante, resultado que le da aire a los porteños y hunde a los liberianos en la parte baja.

Así se juega la Fecha 6

Viernes 6 de febrero Liberia 1-4 Puntarenas

Sábado 7 de febrero Alajuelense vs. Herediano — 8:00 p.m. — TV: FUTV

Domingo 8 de febrero Cartaginés vs. Pérez Zeledón — 11:00 a.m. — TV: FUTV Saprissa vs. San Carlos — 3:00 p.m. — TV: FUTV

Lunes 9 de febrero Sporting FC vs. Guadalupe — 8:00 p.m. — TV: Tigo Sports



Tabla de posiciones del Clausura 2026

Cómo se jugará la Fecha 7

Viernes 13 de febrero Puntarenas vs. Pérez Zeledón — 6:00 p.m.

Sábado 14 de febrero Guadalupe vs. San Carlos — 3:00 p.m. Herediano vs. Cartaginés — 6:00 p.m.

Domingo 15 de febrero Liberia vs. Saprissa — 1:00 p.m. Alajuelense vs. Sporting FC — 4:00 p.m.



