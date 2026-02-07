Keylor Navas queda expuesto: David Faitelson lo señala tras su error en Pumas con este mensaje

Los Pumas UNAM saben que cuentan con uno de los guardametas más prestigiosos de la Liga MX, pero esta vez Keylor Navas no fue garantía bajo los tres postes. El arquero costarricense tuvo una noche complicada en el empate 2-2 frente a Atlas FC por el Clausura 2026, resultado que dejó un sabor amargo en el entorno universitario.

Los felinos se habían adelantado en el Estadio Jalisco gracias a un tanto de Pedro Vite a los 35 minutos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: a los 43’, un remate alto de Mateo García que no parecía representar mayor peligro terminó escapándose entre los guantes de Navas y acabó dentro del arco, en un gol evitable que permitió a los Zorros volver al partido.

Pumas logró recomponerse antes del descanso, pero en la agonía apareció Manuel Cappasso para firmar el 2-2 definitivo. Un golpe duro para los dirigidos por Efraín Juárez, todavía tocados por el reciente revés ante San Diego en la Concachampions.

La reacción de David Faitelson

El periodista David Faitelson reaccionó rápidamente en redes sociales y emitió un veredicto contundente sobre la actuación del ex Real Madrid. “Falla en Pumas el que no había fallado: Keylor Navas…”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Aunque buena parte de la afición auriazul coincidió en que el arquero no tuvo su mejor noche, las estadísticas no reflejan un desastre absoluto. El portal especializado SofaScore calificó su actuación con 6,5, una valoración discreta pero no catastrófica.

Eso sí, el experimentado portero de 39 años registró apenas una atajada durante el partido y recibió dos goles en los otros remates al arco, uno de ellos claramente condicionado por su error.

El próximo desafío de Keylor Navas

El próximo reto de Pumas será la revancha ante San Diego por la Concachampions, un partido que llega con un panorama complejo tras la dura caída 4-1 en la ida.

El encuentro se disputará el miércoles 12 de febrero a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica), y los universitarios necesitarán una actuación casi perfecta para intentar la remontada y seguir con vida en el torneo continental.