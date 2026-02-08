Viene de jugar en Costa Rica y en su llegada a Honduras se queja de esto; el mensaje que dejó a Olimpia para la Concachampions ante América

El jugador de Motagua Alejandro Reyes fue consultado sobre las posibilidades que tiene Olimpia de remontar la llave ante el América en la Concachampions tras la derrota 1-2 en Tegucigalpa.

Reyes, aunque no lo dijo abiertamente, dejó sus dudas sobre una remontada de Olimpia debido al alto nivel que maneja el fútbol mexicano, pero no descartó la posibilidad de que pueda ocurrir.

“Es una llave bastante complicada, los equipos mexicanos están muy bien en la parte futbolística, entonces es una llave complicada”, dijo Reyes tras su debut en el juego que Motagua culminó igualado 1-1 ante el Victoria.

“No te puedo decir que no, al final son 90 minutos y va a ganar el que mejor haga las cosas”, cerró Reyes.

La queja de Alejandro Reyes

Por otro lado, Alejandro Reyes no dejó escapar la oportunidad para quejarse del estado en el que se encuentra la cancha del Estadio Nacional “Chelato” Uclés.

“La cancha está malísima, seca, no la mojan y eso hace que la cancha esté en muy mal estado. Tanto en jugadores de nosotros y del Victoria y eso hace que algunos controles la pelota se queda trabada porque la cancha está seca”, opinó.

El habilidoso zurdo también fue consultado sobre las comparaciones entre el fútbol de Costa Rica y Honduras, pero prefirió no meterse en líos y consideró que ambas ligas “son muy buenas”.