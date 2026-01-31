Es tendencia:
Aspira a jugar el Mundial 2026 con la Panamá de Thomas Christiansen y toma rotunda determinación desde Honduras

Thomas Christiansen lo tiene en su radar para el Mundial 2026 y el futbolista ha tomado una decisión para poder ser llamado.

José Rodas

Por José Rodas

Thomas Christiansen ya sabe la decisión que ha tomado uno de sus seleccionados.
Thomas Christiansen tiene que conformar la lista para el Mundial 2026. Será su primera experiencia como DT en las Copas del Mundo y uno de sus seleccionados ha tomado una decisión para aspirar estar con Panamá.

Hablamos de Javier Rivera, el futbolista que juega para el Marathón de Honduras ha decidido renovar su contrato por dos años con el equipo verde y así seguir consolidado en una defensa que lo vio llegar hasta la final en el último torneo.

Sporting San Miguelito de Panamá, club con el que Marathón tuvo que negociar y al final quedarse con un jugador que le ha venido muy bien al club de San Pedro Sula.

Al final logró un préstamo y el seleccionado por Thomas Christiansen tiene que pulirse en Honduras para ser llamado al Mundial 2026.

En los reciente amistoso de la selección de Centroamérica y estuvo ausente en los primeros juegos de Marathón.

Pablo Lavallén lo tiene como uno de sus estelares y espera en el Clausura 2026 lograr el título 10 de Marathón que el torneo pasado se les escapó ante Olimpia.

El anuncio de Marathón sobre Javier Rivera

“El panameño, Javier Rivera, renueva su contrato con nuestra institución y continuará defendiendo con orgullo la camiseta Verdolaga, la misma que ha sudado con entrega, sacrificio y corazón”.

